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聖蓋博希望獅子會 公益健走

記者楊青／聖蓋博報導
洛杉磯聖蓋博希望獅子會27日舉辦第二屆公益健走活動，聖蓋博市議員丁言愉、廖欽和、亞凱迪亞市議員鄭博仁和洛杉磯社區學院校董方樹強等民選官員和數十位獅友們一起健行。（記者楊青攝影）
洛杉磯聖蓋博希望獅子會27日舉辦第二屆公益健走活動，聖蓋博市議員丁言愉、廖欽和、亞凱迪亞市議員鄭博仁和洛杉磯社區學院校董方樹強等民選官員和數十位獅友們一起健行。（記者楊青攝影）

洛杉磯聖蓋博希望獅子會27日舉辦第二屆公益健走活動，聖蓋博市議員丁言愉、廖欽和、亞凱迪亞市議員鄭博仁和洛杉磯社區學院校董方樹強等民選官員和數十位獅友們一起健行，帶頭强身健體。

由聖蓋博希望獅子會發起舉辦的Walk for Health健走活動，得到聖蓋博市府大力支持。聖蓋博市長Denise Menchaca和聖蓋博K-9籌款委員會負責人都參加活動，在呼籲市民響應希望獅子會健行强身活動的同時，也呼籲華人社區為聖蓋博警局的兩隻K-9警犬籌款，提供每年3500元的健康保險費。

洛杉磯聖蓋博希望獅子會27日舉辦第二屆公益健走活動，聖蓋博市議員丁言愉、廖欽和、...
洛杉磯聖蓋博希望獅子會27日舉辦第二屆公益健走活動，聖蓋博市議員丁言愉、廖欽和、亞凱迪亞市議員鄭博仁和洛杉磯社區學院校董方樹強等民選官員和數十位獅友們一起健行。（記者楊青／攝影）

丁言愉贊揚聖蓋博希望獅子會疫情中為社區做很多事情，出錢出力。他說，希望獅子會去年在疫情當中舉辦首次健行活動，經過一年的疫情困擾，大家更體會到健康和鍛鍊的重要性，所以目前即便疫情持續，大家還是堅持繼續舉辦健行活動。今天的活動保持社交距離，增强體質，希望未來儘快回歸正常的生活。

希望獅子會創會長周萍表示，當天的活動除了公益健走外，還鼓勵大家多多瞭解聖蓋博，包括遍佈聖蓋博全市的12個歷史和文化景點。

為籌備當天活動，希望獅子會發揮影響和號召力，得到各界大力支持。現場為民眾免費提供大批口罩、洗手液、消毒劑、T恤、罐頭食品和便當等等。

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