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紀念228事件74周年 FAHR辦線上活動

記者啟鉻／洛杉磯報導
與會台灣人權組織代表講述二二八事件始末。（視頻截圖）
與會台灣人權組織代表講述二二八事件始末。（視頻截圖）

台灣人公共事務會洛杉磯分會（FAPA-Los Angeles）、全美台灣人權協會（FAHR）28日線上舉辦主題為「台灣二二八防止政府暴行研討會」，邀請台灣、香港、緬甸、維吾爾、波多黎各等人權組織代表及支持者參加。活動創辦人吳兆峯表示，至今活動舉辦五屆，首次邀請波多黎各維權活動人士，目的是講述各自族裔遭受人權不公的悲劇，互相理解和支持，團結起來形成凝聚力，共同維權。洛僑中心主任張皓鈞出席並致辭。

研討會上，香港、台灣、緬甸、維吾爾及波多黎各人權組織代表及支持者，各自分享了國安法下的香港，民主人士的維權、及美國等民主國家如何應對，台灣發生的二二八事件緣由和經過，緬甸軍政府獨裁統治下的人權悲劇，以及被壓迫下的羅興亞人（Rohingya）的生活現狀，還有維吾爾人在中國遭受的種種對待，波多黎各民眾如何爭取平等權利。

吳兆峯表示，活動首次將台灣二二八與其他族裔分享，同時邀請更多擁有類似經歷的族裔代表加入。他認為，不同族裔都有不同歷史悲劇，讓大家暸解，希望悲劇不再上演，不同族裔都能夠團結起來，不互相排擠，一起爭取平等權利。

吳兆峯回憶在美國上小學時，歷史課本中提及猶太人、亞美尼亞人遭受的種族滅絕事件，但中國發生的南京大屠殺卻鮮為人知。所以更需要大家彼此暸解各自歷史，大家一起努力，避免類似事件重演。

台灣 二二八事件 緬甸

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