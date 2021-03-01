洛縣對罪犯最友善 檢察長應罷免

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在加州 ，很少有民選官員上任不到三個月，就有民眾發動罷免，並且被部屬集體控告違憲濫權、被數位法官判決新政策違法。這個人就是去年11月搭上全美進步派浪潮當選的洛杉磯 縣檢察長賈斯康(George Gascón)。

洛杉磯縣是全美第一大縣，人口逾1000萬人，現在堪稱是全美對罪犯「最友善」的地區，一切都是拜賈斯康這位「罪犯恩公」所賜。

因為第一，賈斯康上任後頒布一連串新政策，包括洛縣 取消所有被捕嫌犯的現金保釋制度，就算警方費力逮到嫌犯也沒有用，到警局過個水，出來又有機會再作案。

第二，他下令所有檢察官撤銷求處死刑，並且不再提出「特殊情況」加重刑期( sentence enhancement)要求，這使得所有冷血殺人犯、性侵孩童犯、幫派暴力犯，不但保證不會被判死刑，也免除終身監禁不得假釋限制，坐牢若干年後即有機會出獄。

第三，他禁止檢察官出席任何假釋聽證會，並禁止檢方向假釋委員會提出反對假釋的意見， 無論受刑人曾經犯過任何嚴重的罪行。

2016年發生在亞凱迪亞市的史德運殺害兩名青少年姪兒案，2月初檢察官收受到賈斯康的指令，撤銷特殊情況謀殺指控，即便史德運被定罪，未來仍有機會假釋出獄。幸好承審法官暫時擋下了檢方撤銷特殊情況的決定。

2019年6月，洛縣警佐Gilbert Soleno在華人聚集的阿罕布拉市山谷大道，被一名男子朝後腦開槍身亡，該男子當天稍早還在洛市槍殺了一位俄羅斯滑板選手。但賈斯康上任後下令，檢方撤銷原先特殊情況謀殺起訴，使該名冷血殺手獲得未來假釋的門票，遭到死者家屬的強烈抗議。

此外，大家更不能忘記，賈斯康本人是惡名昭彰的第47號提案起草人和發動者，目前加州所有價值在950元以下的財產犯罪被告，統統不用坐牢，正是賈斯康對治安作出的「偉大貢獻」。當年47號提案化名為「安全鄰里與學校法案」(Safe Neighborhoods and Schools Act)，方獲得59%選民支持。但等到一年後，許多民眾才恍然大悟，覺得受騙上當。

賈斯康對被告寬大的起訴新政，已數度被法官駁回，但僅限於受審的個案，因此代表洛縣基層的檢察官協會，已向法院提出訴訟，要求法院裁決他的新政違法。還有另一位檢察官指控賈斯康職場霸凌，具狀提告，因為他反對賈斯康取消加重刑期的作法。

賈斯康的倒行逆施，激起民眾和基層執法人員的反感，罷免委員會已經組成，計畫在約一週之後、賈斯康上任滿三個月的法定期限，啟動罷免連署。賈斯康的新政也已在華人社區發酵，數週前即開始轉發罷免文宣。

賈斯康正在進行進步派的社會改革實驗，堅信加重刑罰不能改善治安，反而有害治安，但卻以洛縣千萬居民的安危福祉為代價，拿善良百姓作白老鼠。

刑罰的目的不單純是為了懲罰罪犯，更是為了對未來可能犯罪的人產生嚇阻作用。罷免賈斯康並不容易，但民眾一定要讓賈斯康聽到，反對他如此縱放罪犯的百姓心聲，否則賈斯康還會繼續囂張下去。