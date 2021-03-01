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洛縣檢察長「改革」引大反彈 受害人、檢察官 發起罷免

編譯組╱綜合報導
洛縣檢察長賈斯康上任不到三個月，即被民眾和檢察官發動罷免。(FOX電視台)
洛縣檢察長賈斯康上任不到三個月，即被民眾和檢察官發動罷免。(FOX電視台)

犯罪受害者和執法人員將進行罷免洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）連署運動，積極爭取洛縣10%註冊選民（約59萬人）有效簽名，以使罷免投票成案，交付公投。

城市新聞社報導，賈斯康自去年12月上任來，發起廣泛改革措施，他的主張使罪犯享有權益更優先於受害者，參與罷免行動包括許多犯罪受害者及家屬，與洛縣檢察官Jon Hatami等上百人，上周六出席一項活動表達他們要賈斯康下台的立場。

組織者指出，雖然罷免任務需收集洛縣10%登記選民的簽名，但他們計畫多收集20萬個簽名，因許多簽名會因某些因素失效。根據法律，民選官員上任至少90天之後，選民才能發起罷免。

賈斯康去年12月7日上任來，採取一系列單方面改革，包括大幅改變洛縣刑事司法系統，不再求處行死刑、放棄增加量刑、取消所有現金保釋制度等，激起現任和前任檢察官、司法界的怒火。

在與前任洛縣檢察長雷西（Jackie Lacey）於去年競選檢察長選舉中，賈斯康明確表示，「打擊所謂的刑事司法系統的種族主義問題，是他的重中之重」，但罷免行動者說，他誤導選民。

組織者在臉書宣傳頁面上說「賈斯康在宣示就職後幾分鐘內，做出許多劇烈改變，這是在競選時並未透露的，這些改變將使暴力危險的罪犯重新回到社區，令人無法接受，他欺騙洛縣選民，必須被罷免。」

賈斯康並未對罷免行動發表評論，因他們不允許在工作時討論政治事務，但賈斯康一再捍衛關於消除大多數增加量刑措施，經常援引累犯數據支持他的改變。

他說，失去親人的痛苦和創傷無法估量，「我承認一些受害者要我們對他們案件增加量刑。但研究表明，過度量刑作法加劇累犯，導致更多犯罪。我也不能忽視，研究表明大多數暴力犯罪倖存者，並不認同這觀點。但所有倖存者都需受到支持，這就是為什麼我專注擴大提供受害者臨床和創傷能力治療照顧。」

目前加州至少有另外兩個地區檢察長表示支持賈斯康，認為其政策代表所有選民意願，並指出有200萬選民支持他。去年選舉，他以53.5%選票勝選。但其新政策在很大程度上，也符合洛縣政委員會對刑事司法改革的推動，包括取消現金保釋。

洛縣 暴力犯罪 加州

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