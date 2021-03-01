二輪失業金將啟 恐再現詐欺 加州被騙300億最慘

各州出現申領失業救濟金欺詐。（網絡照片）

隨著拜登政府新一輪失業救濟政策實施，包括加州 在內的各州相繼再遭遇另一波申領失業福利 欺詐潮，包括曾發生過的疫情紓困金 遭詐領情況。為了避免類似欺詐再發生，各州積極更新安全系統，避免類似欺詐重現。加州政府目前已被詐領了約300億元失業救濟金，是全美受損最嚴重的州。

美聯社報導，欺詐導致納稅人受騙上當、拖正常支付款項，並令部分民眾淪為身分盜竊犧牲品。據美聯社調查發現，很多州不具有效保護系統，甚至即使發生類似欺詐事件，也不會公開承認其嚴重性。發生影響廣泛的欺詐事件，源於銀行、信用評級機構、醫護系統或零售業的身分盜竊，詐騙者，有時從中國、尼日或俄羅斯，在地下網絡購買個人身分資訊，然後用這些資訊向各州失業救濟系統發送虛假索賠信息。

聯邦司法部刑事部門發言人Joshua Stueve表示，司法部正在就跨國犯罪團伙、組織複雜的國內詐騙組織，以及個人欺詐者就失業欺詐行為進行調查。聯邦勞工部督察長辦公室估計，有超過630億元因欺詐或錯誤操作而不當支付，約占2020年3月以來，涉及新冠肺炎疫情紓困計畫支付總金額的約10%。

據報導，加州是欺詐的最大目標。估計有110億元的欺詐性支付和190億元的可疑賬戶。科羅拉多州支付給欺詐者約65億元，這個數字與向合法申領失業福利者的紓困金額差不多。其它州遭遇欺詐支付的金額，包括阿拉斯加、懷俄明等較小州，從數十萬元至較大規模的州，即麻州、俄亥俄州的數億元不等。

欺詐活動遍及全美，曝露了各州福利申領系統的弱點。自新冠肺炎疫情爆發以來，潮水般申領救濟金，是各種失業救濟機構及福利機構前所未有情況，而且這些系統很容易成為欺詐組織或個人的獵獲目標。從美聯社調查結果，部分遭遇欺詐的州並未公開披露欺詐程度，甚至一些官員擔心，一旦公布遭欺詐資訊，有可能提供欺詐分子進一步利用系統作案機會。