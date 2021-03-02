寶爾博物館 家庭日線上免費看

寶爾博物館獲得尼古拉斯基金會捐款贊助，繼續為社區民眾和學校服務。（寶爾博物館提供）

寶爾博物館 每個月第一個周日（每月一天），有免費家庭日活動；免費線上家庭日自2020年5月轉到線上之後，吸引世界各地的在線觀眾，目前觀看次數已逾1萬6000次。每個月不同主題的家庭日，觀眾可以欣賞到不同族裔經典的音樂和舞蹈表演，下載創意手工製作的詳細資料和美食秘方，與家人一起歡度周日。

寶爾博物館華人董事長施劉秀枝說，疫情 期間博物館暫時不對公眾開放，但仍為民眾提供豐富多彩的各類網上展覽、文化教育 項目。

家庭日在臉書（Facebook）上現場直播時，寶爾博物館與數百名觀眾進行互動，有觀眾留言說：「在艱難的新冠疫情期間，這些線上的家庭日豐富了許多家庭的周日生活，感謝你，寶爾博物館！」

寶爾博物館與學校合作的虛擬教育項目，把學生們在疫情期間無法進行的歷史文化實地參觀考察項目，全部轉到線上。學校老師和博物館教育工作人員共同設計和規畫，符合加州「共同核心課程標準」（Common Core Standards）和其他相關教學標準的各類線上教育項目，補充和加強課程。

寶爾博物館與學校合作的歷史文化實地參觀考察項目，針對從幼兒園至12年級（K-12）的公立和私立學校，主要服務地區是洛杉磯縣、橙縣、河濱縣和聖地牙哥縣。這些縣的貧困生總數超過了50%，這是一個令人震驚的數據，因此，為了改變這一現象，一些像尼古拉斯捐贈基金（Nicholas Endowment）的資助機構，便提供寶爾博物館資金，讓橙縣第一法案公立學校（Title 1）的貧困生能免費參加這個項目。

寶爾博物館很感謝尼古拉斯基金會慷慨捐助，將用此項資金擴大並加強其「走進藝術」的文化教育項目，包括每月一次的免費家庭日和與學校的合作項目。加上博物館因疫情關閉期間的「緊急救助資金」，尼古拉斯去年的捐助總額已達15萬美元。有了這筆至關重要的捐助資金，寶爾博物館可以在2021年繼續為社區提供免費線上家庭日和虛擬學校教育項目。

寶爾博物館近期所有展覽和各類項目，可登錄bowers.org觀看視頻。