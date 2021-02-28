橙縣太平洋交響樂團辦雲端元宵燈會 華洋歌舞融合

南加中華舞團的「玲瓏樂」，以敦煌壁畫中的仙女下凡為新年帶來祝福。(網路照片）

橙縣 太平洋交響樂 團與南海岸中華文化中心27日聯手推出雲端元宵燈會(Lantern Festival)，展現東方與西方的節慶音樂與舞蹈，並配合示範教學介紹華人慶祝元宵節的傳統習俗。

太平洋交響樂團自2016年起與南海岸中華文化中心合作推出元宵燈會活動，過去幾年都是在橙縣Segerstrom音樂廳舉辦，每年吸引數千橙縣各族裔居民熱烈參與。該團總裁John Forsyte表示，最近美國出現接二連三攻擊亞裔 事件，太平洋交響樂團團員、理事及員工中有不少亞裔，該團將與亞裔社區站在一起，對抗歧視亞裔的極端分子。

南海岸祥龍瑞獅隊的舞龍隊伍為雲端演出揭開序幕，由十多位青少年組成的舞龍隊，在隆隆鼓聲中穿梭飛躍，帶來充滿活力的新年喜氣。南加中華舞團舞出「燈籠掛」、「玲瓏樂」及「馬背上的裙擺」等三支原創舞曲，以美麗的隊形與動作表現中國境內各族裔迎春納福的願景。

成立三年的南海岸中華樂團，在音樂家何彬指揮下，推出原創音樂「海底龍宮」，並以國樂演奏改編周杰倫流行歌曲Mojito，最後以振奮人心的金蛇狂舞，重現充滿家郷味的傳統年節熱鬧氣息。

節目中還穿插了猜燈謎、示範如何搓湯圓、製作紅包燈籠、揮春等手工才藝教學，鼓勵大人及孩子一起動手，親耳體驗元宵節的傳統。

來自太平洋兩岸的七個團體聯合演出壓軸的「希望與祝福」，包括爾灣華聲合唱團、知音合唱團、美國飛揚合唱團、花蓮宜昌國中管樂團、橙縣女聲合唱團、花蓮舞蹈劇坊、東安兒童合唱團，讓大家看到、聽到疫情下音樂安撫人心的功效，也帶來無限的希望與祝福。