華裔民選官員協會新春團拜 預告2大活動

華裔民選官員協會27日特別請來舞獅隊事先錄製了雄獅搶青賀新年的鏡頭，增加年會現場節日氣氛。（民選官員協會提供）

華裔 民選官員協會27日舉辦新年團拜，話舊敘新，互祝新年。會長陳讚新表示，未來兩個月將舉辦兩項大型活動，嘉惠民眾和新當選的華裔民選官員。

華裔民選官員協會從成立起每年春節期間舉辦團拜活動，互通有無，加強聯繫。陳讚新表示，今年因為疫情的關係大家不能面對面歡聚一堂，但傳統不能中斷，所以採取雲端聚會方式互祝新年，當天大約40位各級華裔民選官員參加聚會。當天協會還特別請來舞獅隊事先錄製了雄獅搶青賀新年的鏡頭，增加現場節日氣氛。

陳讚新在新年致辭中首先祝大家身體健康，闔家幸福。他表示，2020年對每一個人來說都是非同尋常的一年，好消息是所有的華裔民選官員都平安度過了這困難的一年，更慶幸這百年不遇的困難之年，交給大家很多人生的體驗和經驗，所謂「度過大難必有後福」。

包括加州 參議員Susan Rubio、Josh Newman紐曼、國會眾議員趙美心辦公代表、洛杉磯縣估值官以及華美博物館 、日美博物館和巴沙迪那亞太博物館的代表一同參加當天活動。

華裔民選官員協會每年4月換届，6月舉行新舊交接。陳讚新表示，在任内剩下的兩個月内，他還將組織舉辦兩項大型活動，一是為民眾舉辦如何與政府和民選官員打交道講座，二是邀請有經驗的民選官員為新當選的民選官員舉辦從政經驗分享，做好華裔民選官員的傳、幫、帶。