橙縣華人商會線上就職 近百人出席

橙縣華人商會基金會會長郭秀梅（圖右）與橙縣高等法院法官卡特（圖）。（網路照片）

橙縣華人 商會及華人商會獎學金基金會27日下午舉行線上會長及理事會就職典禮，代表南加州的多位國會議員及中外社團領袖近百人應邀出席，橙縣高等法院法官卡特主持簡單隆重的宣誓就職儀式。

卡特表示，美國 民主制度最高的原則就是包容，大家團結一致才能有所作為，他期勉橙縣華人商會成為社區表率，發揚包容的精神。

橙縣華人商會新理事會包括32位理事，新任會長吳正中，缷任會長陳啟耕。橙縣華人商會基金會包括14位理事，會長由郭秀梅連任。

橙縣華人商會新會長吳正中指出，該會自1989年成立以來，已是橙縣主要商業社團，今年他接任會長之後將朝著三大目標努力，包括加強與主流商業組織合作與交流、參與地方公益活動以回饋社區、吸收第二代華裔會員以達到傳承的目的。

橙縣華人商會基金會會長郭秀梅表示，她特別關注教育，自2016年起投入基金會，提高獎學金金額到每年5000元，大學四年共2萬元資助清寒學生。基金會六年來發出獎學金100萬元，籌款金額也超過200萬元，深受社區肯定。並且為60多位獎學金獲得者成立組織，每年舉辦兩次聯誼活動，將來可成為橙縣華人商會的人才庫。

國會議員劉雲平、趙美心、Young Kim及Katie Porter均應邀在會中發言。劉雲平表示，美國國會剛通過疫情纾困法案，將提供更多疫苖，為美國家庭發放纾困金、失業救濟金、房租及住房貸款補助及中小企業貸款，總金額高達1兆9000億。