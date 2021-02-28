聖蓋博「健身日」 華人跳起了廣場舞

由副市長廖欽和、華美聯理事長陳慧碧和華人「雲健身」召集人洛加等帶領，聖誕博27日以華人的戶外廣場健身舞方式拉開一年一度的健身日活動。（記者楊青／攝影）

由聖蓋博副市長廖欽和、華美聯理事長陳慧碧和華人 「雲健身 」召集人洛加等帶領，聖蓋博27日以數十位華人的戶外廣場健身舞方式，拉開一年一度的健身日活動，受到居民關注和歡迎。

華人雲健身召集人洛加表示，疫情 居家令把民眾悶在家裡整整一年，很多人一天除了三個飽、一個倒啥也做不了，結果一個個身體都胖起來了。 一向注重保持身材的他，體重一度猛增到180磅，身邊不少朋友也有同樣煩惱。 可是，健身中心因為疫情關門了，一個人在家健身又缺乏動力，怎麼辦？ 他突然想到透過「聚焦」（Zoom）網站雲健身的點子。 在他的建議下，華人「雲健身」微信群很快成立，一下子就有很多人加入。

原本以為新冠疫情三個月就過去了，所以這個雲健身微信群最初的想法也就是大家一起用三個月居家令的時間一起雲健身。 他表示，結果沒想到疫情持續一年多，「雲健身」也由一個臨時性的小團體發展成為一個有數十人的健身隊伍，來自美、中、日、台的華人因爲共同的興趣走到一起，每天一起鍛鍊身體，不僅增強了體魄，還交了不少朋友，樂趣無窮

雲健身的參與和推動者陳慧碧表示，大家一起雲健身不僅節省了健身中心每年幾百元的費用，而且沒有交通和疫情感染壓力，更重要的是大家相互鼓勵，大大增加了運動的趣味性，讓運動成爲自己的生活日常。她說，疫情期間自己不但身體更好了，朋友圈也更大了。

會員華強律師表示，因爲大家一起相互鼓勵堅持鍛鍊，她不但沒有發胖，反而減了十多磅。

平常喜歡跳舞的廖欽和，一年多來一直參加雲健身活動，27日更是身體力行在聖蓋博市的史密斯公園和大家一起跳起了健身舞。他呼籲更多華人參與這項防疫健身的全民運動，增強體質，平安走出疫期。 想要加入雲健身的華人朋友每天下午4點半可登錄「聚焦」（Zoom）平台，ID：851 9450 0376，密碼：654321。