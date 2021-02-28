我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

聖蓋博「健身日」 華人跳起了廣場舞

記者楊青／聖蓋博報導
由副市長廖欽和、華美聯理事長陳慧碧和華人「雲健身」召集人洛加等帶領，聖誕博27日以華人的戶外廣場健身舞方式拉開一年一度的健身日活動。（記者楊青／攝影）
由副市長廖欽和、華美聯理事長陳慧碧和華人「雲健身」召集人洛加等帶領，聖誕博27日以華人的戶外廣場健身舞方式拉開一年一度的健身日活動。（記者楊青／攝影）

由聖蓋博副市長廖欽和、華美聯理事長陳慧碧和華人「雲健身」召集人洛加等帶領，聖蓋博27日以數十位華人的戶外廣場健身舞方式，拉開一年一度的健身日活動，受到居民關注和歡迎。

華人雲健身召集人洛加表示，疫情居家令把民眾悶在家裡整整一年，很多人一天除了三個飽、一個倒啥也做不了，結果一個個身體都胖起來了。 一向注重保持身材的他，體重一度猛增到180磅，身邊不少朋友也有同樣煩惱。 可是，健身中心因為疫情關門了，一個人在家健身又缺乏動力，怎麼辦？ 他突然想到透過「聚焦」（Zoom）網站雲健身的點子。 在他的建議下，華人「雲健身」微信群很快成立，一下子就有很多人加入。

原本以為新冠疫情三個月就過去了，所以這個雲健身微信群最初的想法也就是大家一起用三個月居家令的時間一起雲健身。 他表示，結果沒想到疫情持續一年多，「雲健身」也由一個臨時性的小團體發展成為一個有數十人的健身隊伍，來自美、中、日、台的華人因爲共同的興趣走到一起，每天一起鍛鍊身體，不僅增強了體魄，還交了不少朋友，樂趣無窮

雲健身的參與和推動者陳慧碧表示，大家一起雲健身不僅節省了健身中心每年幾百元的費用，而且沒有交通和疫情感染壓力，更重要的是大家相互鼓勵，大大增加了運動的趣味性，讓運動成爲自己的生活日常。她說，疫情期間自己不但身體更好了，朋友圈也更大了。

會員華強律師表示，因爲大家一起相互鼓勵堅持鍛鍊，她不但沒有發胖，反而減了十多磅。

平常喜歡跳舞的廖欽和，一年多來一直參加雲健身活動，27日更是身體力行在聖蓋博市的史密斯公園和大家一起跳起了健身舞。他呼籲更多華人參與這項防疫健身的全民運動，增強體質，平安走出疫期。 想要加入雲健身的華人朋友每天下午4點半可登錄「聚焦」（Zoom）平台，ID：851 9450 0376，密碼：654321。

由副市長廖欽和、華美聯理事長陳慧碧和華人「雲健身」召集人洛加等帶領，聖誕博27日...
由副市長廖欽和、華美聯理事長陳慧碧和華人「雲健身」召集人洛加等帶領，聖誕博27日以華人的戶外廣場健身舞方式拉開一年一度的健身日活動。（記者楊青／攝影）
由副市長廖欽和、華美聯理事長陳慧碧和華人「雲健身」召集人洛加等帶領，聖誕博27日...
由副市長廖欽和、華美聯理事長陳慧碧和華人「雲健身」召集人洛加等帶領，聖誕博27日以華人的戶外廣場健身舞方式拉開一年一度的健身日活動。（記者楊青／攝影）
由副市長廖欽和、華美聯理事長陳慧碧和華人「雲健身」召集人洛加等帶領，聖誕博27日...
由副市長廖欽和、華美聯理事長陳慧碧和華人「雲健身」召集人洛加等帶領，聖誕博27日以華人的戶外廣場健身舞方式拉開一年一度的健身日活動。（記者楊青／攝影）

健身 華人 疫情

上一則

註冊打疫苗 華埠服務中心可協助

下一則

1.9億救援計畫 紐森籲參院盡快批准

延伸閱讀

溫故如求新

溫故如求新
健身抗疫…宅家享瘦 針對性鍛鍊

健身抗疫…宅家享瘦 針對性鍛鍊
影╱被迫走向戶外 2萬加州健身房力爭室內重開

影╱被迫走向戶外 2萬加州健身房力爭室內重開
拜登健身車想搬進白宮使用 得資安專家點頭

拜登健身車想搬進白宮使用 得資安專家點頭
槍擊案1天2起 聖蓋博谷2死

槍擊案1天2起 聖蓋博谷2死
華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

莫德納對亞裔效果好？醫護釋疑：基本上沒得選 說法不足採信

2021-02-23 02:20
採摘民眾在果園內保持距離。（記者王若然／攝影）

南加私房採橘大夯 華人開賓利豪車來摘

2021-02-22 13:02
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立