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聖伯納汀諾警方大掃蕩 繳獲槍枝、毒品

記者啟鉻／綜合報導
警方查獲槍枝毒品。（警方提供）
警方查獲槍枝毒品。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾市警方近日展開打擊行動，包括交通安全執法、拘捕持槍搶匪、毒品交易，繳獲各種槍枝及毒品、大量現鈔等。同時該警局需要更多警員，希望有意者申請。

據警方資訊，22日晚7時至9時45分，警局接到連續報警，稱有多人遭持槍搶劫，因為報警者擔心性命危險，劫匪搶劫均得手，據稱在不到三小時內發生至少四起搶劫案。受害者向警方提供劫匪相貌特徵及汽車牌照號碼。次日凌晨2時22分，巡邏警員將一輛可疑車攔撿，駕駛試圖逃跑，被警方拘捕。

警員在嫌犯Cosetta-Jenkins車內發現武器彈藥。警方在嫌犯居住的汽車旅館內，發現更多贓物，確認嫌犯就是前日持槍搶劫搶匪。目前嫌犯被拘押在聖伯納汀諾中心監獄，涉嫌重罪，保釋金10萬元。同一天警方在攔撿中，拘捕兩名幫派成員，繳獲槍枝彈藥及部分毒品。

22日上午7時至晚7時，警方在市區多個區段交規執法，內容包括腳踏車、行人、駕駛是否遵守交通安全規則，共有128人受檢，警方發出罰單百餘張，五名駕駛涉嫌酒駕被捕，其中一名嫌犯因有犯罪前科，並涉嫌酒駕及藏匿武器被捕。19日，警方同樣在市區多個區段進行交通執法，發出罰單84張。其中一名嫌犯違反假釋令，企圖駕車逃跑，被警方攔截，查獲攜帶武器及大量現鈔。

聖伯納汀諾市警局成立於1905年5月15日，最初只有九名警員在市區執法，如今發展到警員260餘人，其他義警150多人。所處治安轄區幫派較多，毒品交易猖獗，各種刑案頻發，曾被評為全美犯罪率較高地區之一。

警方查獲槍枝毒品現鈔。（警方提供）
警方查獲槍枝毒品現鈔。（警方提供）

毒品 汽車 幫派

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