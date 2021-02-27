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經文處3.1起 周五專供「換發護照」預約

洛杉磯訊
經文處現場申請流程。（經文處）
經文處現場申請流程。（經文處）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處自3月1日起增加每周五上午9時至12時，專供民眾網路預約現場申辦「換發護照」。目前每周一、二、四上午已開放民眾網路預約現場辦理授權書、退休金、委託書及首辦護照領務服務，現在增設專為換發護照的預約時間，以回應廣大僑民對新版中華民國晶片護照換照需求。

以上服務約可在經文處網站上的「領務網路預約及登錄查詢系統」找到：

https://www.taiwanembassy.org/uslax/post/25369.html

包含預約現場申請、登錄郵寄申請及申請進度查詢三大功能。目前已開放授權書、退休金、委託書、首辦護照及換發護照等特定領務項目提供民眾預約親辦，歡迎民眾善加利用，其餘未開放項目仍請一律以郵寄方式辦理。

目前該處郵寄上網登錄比例已達六成，提醒民眾郵寄前請先上網登錄並列印QR CODE，併申請案郵寄該處，經文處將會優先處理。民眾登錄後將會收到電郵通知申請進度，毋須再電經文處處詢問案件進度。

為符合加州州政府及經文處所在辦公大樓相關防疫規範，經文處於所在同棟大樓一樓104辦公室設置報到區，管制報到人數並做實名制登記，請申請民眾務必配合大樓規定保持六呎安全社交距離，測量體溫及使用手部清潔消毒劑，該處報到處另設置透明隔板，並於申請人完成報到作業後立即消毒桌面，避免接觸群眾感染風險；七樓辦公室領務大廳亦維持15人以下，並保持安全座位距離，請申請民眾配合遵守。

現場申請注意事項有以下四項：為保障申請民眾及經文處同仁健康，倘有發燒及咳嗽等症狀者切勿到場申辦。申辦時請全程佩戴口罩，並注意保持安全社交距離，共同做好防疫工作。有鑒於經文處及該棟大樓曾有確診案例，為避免年長者來處辦理，增加感染風險，建議除非緊急，仍請盡量利用郵寄方式辦理。未預約者，經文處不在現場受理臨時收件。

經文處郵寄申請流程。（經文處）
經文處郵寄申請流程。（經文處）

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