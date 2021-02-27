歷史重演？亞裔入學歧視 20年前就有

全美亞裔團體聲援全美學生公平入學聯盟（Students for Fair Admissions，SFFA）將哈佛大學涉嫌歧視亞裔入學案上訴聯邦最高法庭行動如火如荼，亞美法律基金會（Asian American Legal Foundation，AALF）指出，事實上針對亞裔的入學歧視在20多年前，已存在於美國一些大城市的公立學校中。

舊金山 聯合學區 1994年曾發生何姓華人 學生，狀告舊金山聯合學區歧視入學案（The Ho v. SFUSD），該案繼而演變成集體訴訟案件。

舊金山聯合學區當時的招生計劃，將包括華人在内的九個少數族群定義為隨意安插。規定每個學校至少要有四個少數族裔以上學生，且任何一所正規學校某個族群的學生比例不能超過45%。學區認爲這樣可以突顯學區的族裔多樣性。

此一入學規定對當地華人學生影響最大。作爲當地居住歷史最長且人數最多的少數族裔，很多華人孩子因爲某一學校華人學生太多而被封頂，被迫到其他更遠或教學品質較差的學校就讀。

這起集體訴訟案呈交北加州地區法院，經過長達五年審理，舊金山聯合學區1998年承認敗訴，同意停止在中小學招生中使用種族比例限制。