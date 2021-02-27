哈佛大學歧視案 上訴聯邦最高法院

哈佛大學。(美聯社)

加州反16號提案聯盟、加州公平教育聯盟、亞裔 教育聯盟AACE 、矽谷華人基金會SVCA等組織，25日聯合聲援學生公平入學聯盟（Students for Fair Admissions，SFFA）將哈佛大學涉嫌歧視亞裔入學案上訴聯邦最高法院，並呼籲社會各界關注哈佛等大學在本科(大學部)新生錄取中擴大考慮種族因素、非法歧視和限制錄取亞裔學生的做法。

學生公平入學聯盟主席Ed Blum表示，學生公平入學聯盟25日向聯邦最高法院提出上訴具有重要意義，不僅是挑戰地方法院對哈佛大學歧視亞裔案的裁決，同時也向耶魯大學 錄取亞裔學生涉嫌歧視提出挑戰。本次上訴將向最高法院提出兩大關鍵問題：第一是最高法院是否允許美國 接受聯邦資助的大學，在錄取新生時採取擴大以種族和族裔作爲考慮因素的做法？第二是美國的民權法中規定，任何公立學校以及得到聯邦資助的私立大學，如果以族裔作爲錄取學生的考量，違法公平保護法。哈佛對亞裔學生的錄取採取更爲嚴格的標準，是否違反了公平保護法？

洛杉磯加大法學教授Richard Sander以數據指出，哈佛大學多年來在本科新生錄取中存在配額制。

洛杉磯加大法學教授Richard Sander當天以多項數據説明，哈佛大學在多年的本科新生錄取中，採取了種族配額制做法。比如在2013年本科新生錄取中，亞裔申請人的學術達標率為43%，在各族裔中占第一，但經過校友傳承、體育加分、族裔、地域等其他因素的考量後，亞裔學生最後的錄取率只佔當年錄取總數的18.7%；相反，學術達標分別只佔0.7%和2.4%的非裔和西裔，獲得錄取佔10.5%和9.5%.

去年11月，法院做出有利於哈佛的裁決，駁回外界關於哈佛錄取過程中對亞裔申請人施加「種族懲罰」的說法。美國第一巡迴上訴法院認定，種族因素在新生錄取中「有其意義」，因為可以「確保哈佛能夠保留校園的多樣性」。

學生公平入學聯盟主席Ed Blum。（記者楊青／攝影）

學生公平入學聯盟25日在一份聲明中表示，經過六年半的訴訟，數百名因種族原因被哈佛不公平和非法拒絕的亞裔學生，可能很快就會接受美國最高法院的審查，希望大法官們能夠接受這個案子。

學生公平入學聯盟2014年提告哈佛大學在新生錄取中搞「種族平衡」，使非裔和拉丁裔更容易被錄取，代價則是提高了亞裔學生的錄取標準以及限制亞裔入數。

學生公平入學聯盟的聲明指出，所有種族的美國人都壓倒性地不贊成將種族作為大學錄取的一個因素。皮尤研究中心和其他人發現，73%的美國人不贊成大學以膚色或民族傳統區別對待申請人。

洛杉磯加大法學教授Richard Sander。（記者楊青／攝影）

最高法院裁定，接受納稅人資助的學院和大學可以將招生中的種族作為若干因素之一。然而，聯邦司法部在2020年起訴耶魯大學，指控其對種族的考慮全無限制，該大學在招生過程的多個步驟中使用種族因素，導致種族對申請人錄取可能性的影響倍增。司法部還在2018年提交了一份法律簡報，支援SFFA對哈佛的訴訟。

但拜登政府執政幾周後，司法部撤銷對耶魯的訴訟，但沒有說明做出這一決定的具體原因。