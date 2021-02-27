線上228紀念會 攝影師分享紀實

大洛杉磯台灣 會館將於27日下午5時舉辦線上「大洛杉磯二二八事件 紀念會」，邀請攝影 大師宋隆泉分享台灣民主街頭運動的歷史紀實。28日下午1時線上舉辦台灣二二八防止政府暴行研討會。

宋隆泉屆時將分享透過攝影機鏡頭，所記錄的台灣從二二八的禁忌一路邁向民主的道路。他曾任《噶瑪蘭》、《新潮流》、《自由時代》週刊等台灣早期黨外刊物攝影記者、編輯及藝術指導，1980年代投入台灣社會運動並留下完整的攝影記錄。兩年前曾經在洛杉磯舉辦「民主台灣攝影展」。詳情請上https://t.ly/1fgS。

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台灣人公共事務會洛杉磯分會 及全美台灣人權協會主辦的台灣二二八防止政府暴行研討會，詳情請上https://t.ly/GecJ （WebEx Meeting Number: 182 831 9714 Password: 228SEMINAR）

台灣人聯合基金會及台灣優照慣例將在2月28日當天，舉辦74周年線上紀念音樂會。詳情請上www.tufusa.org。