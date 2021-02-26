研究阿茲海默氏症 CARE徵亞裔志願者

由聯邦政府與加州大學 合作的CARE研究登記名冊，目前正徵求18歲以上亞太裔加入，在網上完成登記為志願者，即可獲十元禮卡，並有機會加入阿茲海默氏症科學研究。

亞太裔是美國 成長最快的族裔，全美國亞裔約2100萬，還有太平島民160萬，約佔美國人口7%，其中包括約560萬的華裔。然而美國國家衛生研究院(NIH)自1992年到2018年之間，撥款亞太裔健康研究經費不及1%，形成醫療健康研究上的缺口。

有鑑於此，國家衛生研究院所屬的National Institute on Aging撥款成立CARE研究登記名冊，目標是徵求1萬名18歲以上的亞太裔登記加入，作為研究亞太裔阿茲海默氏症的資料庫，將有助於提高以亞太裔為對象的醫學研究。

擔任CARE研究員的左雨詩博士表示，亞太裔研究名冊自去年10月推出以來，已有約2000人上網登記，其中72%出生在美國以外的地區，30%自認英文程度不足，已登記的志願者平均年齡46歲，64%為女性，11%正照顧年長家人。儘管參加登記的華裔志願者約佔36%，但選擇中文問卷的僅3%，因此研究人員希望加強對使用中文的居民宣導。

研究分析師莊子瑩博士指出，CARE研究登記名冊是全美第一個亞太裔志願者資料庫，目前經費來自美國National Institute on Aging，因此主要支援有關阿茲海默氏症及失智 症的研究，但將來也有可能協助其他的醫學研究。自該項計畫推出以來，已有七位專家提出申請，希望從該名冊中挑選亞太裔志願者參與研究。

CARE的網站（https://careregistry.ucsf.edu）設有英文、繁體中文、簡體中文、韓文及越文等多語版本，方便亞太裔登記及了解詳情。直接上網登記只需要花到十到15分鐘，並可獲得十元禮卡。主要是提供個人基本資料、健康狀況、家中是否有失智症患者等訊息。

爾灣加州大學的記憶研究中心也參與CARE研究登記名冊計畫，該中心主任Joshua Grill指出，阿茲海默氏症及失智症是橙縣排名第三的致命死因，在65歲以上的人口中，每三人中就有一人因此去世，但是阿茲海默氏症迄今仍沒法進行有效治療。受到文化的影響，亞裔失智症患者由家屬照顧的比例特別高，這些照顧者也承受極大的心理及經濟壓力，甚至形成一批「隱形病患」，但現有的失智症研究中卻缺乏這方面的科學數據。