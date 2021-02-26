疫情讓1/3洛縣居民食物緊缺 40%非裔陷困境

洛縣緊急食物安全主管Gary Gero指出因疫情導致經濟受損而引發食品不足的危機。（會議截圖）

新冠疫情 肆虐全美，人口眾多的洛杉磯縣疫情更是糟糕。儘管新冠疫苗 問世，但供給不足和分配不均造成一些問題，其中白人和亞裔群體接種率超過非裔和西裔群體，洛縣 公共衛生專家及社會服務部門專員25日在線上探討有關新冠疫情及接種疫苗的資訊更新，與疫情期間如何抗衡社區中糧食短缺造成飢餓的現象。

洛縣公共衛生專家Eloisa Gonzalez表示，上周的日均確診人數下降，因此幼兒園、小學得以重新開放，而7至12年級仍須觀望疫情進一步好轉，才能重新開放。

她提到，目前的疫苗可以有效應對英國變異病毒，但疫苗供給仍十分有限。目前全縣開放為65歲及以上人士提供疫苗，但社區存在疫苗分配不均的問題，白人和亞裔居民接種率最高，截至2月20日接種第一針疫苗的白人占47.8%，亞裔占44.6%，非裔為28.9%，西裔34.3％。

Gonzalez指出，洛縣收到的疫苗來自不同資源，一部分直接來自聯邦政府，一部分來自州政府，加州從聯邦獲得的疫苗分配，以及州政府和輝瑞藥廠（pfizer）有合約直接供應疫苗。此外聯邦政府也在加州州立大學（Cal State）設立疫苗注射點，但大部分疫苗來自聯邦政府。

另一方面因疫情導致經濟受損而引發食品不足的危機，洛縣緊急食物安全主管Gary Gero表示，該部門致力應對公共健康危機，尋找食物資源幫助需要的人。他們和南加大合作研究發現，三分之一洛縣居民在過去一年中面臨食物緊缺問題。儘管非常努力解決，取得一些成果，但問題仍然很多。他也指出，非裔群體受影響較大，40%非裔民眾面臨食物緊缺，尤其是18至40歲的年輕人。

他提到政府福利糧食補助（CalFresh）和特殊營養補助計畫（WIC），希望透過這些項目幫助更多群體。縣府撥款超過1億4000元支持糧食補助計畫，和洛杉磯區域食物銀行合作，開展免下車配送活動，居民不需要任何前提條件即可獲取食物。以及1200萬元經費支持給長者送餐到府服務。

洛杉磯公共服務部門項目負責人Abraham Gomez表示，去年4月疫情初期該部門收到大約12萬個申請食物券福利，相比疫情之前大幅增長。他指出很多家庭在此次疫情危機中受到嚴重影響，收入入不敷出，需要幫助的民眾可以在網上www.getcalfresh.org，或電話申請：866-613-3777。