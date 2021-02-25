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伍茲車禍路段常肇事 洛縣官員促查

記者啟鉻／綜合報導
老虎伍茲損毀座車。（美聯社）
老虎伍茲損毀座車。（美聯社）

美國高爾夫球明星老虎伍茲（Tiger Woods）近日在洛杉磯縣發生車禍，造成腿部嚴重受傷，車輛翻滾損毀。負責車禍轄區的洛杉磯縣縣政委韓珍妮（Janice Hahn）24日表示，已經下令調查發生車禍路段是否存在安全隱患，因為在過去一年，該路段已經發生多起車禍。

洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）也表示，發生車禍時，車內只有老虎伍茲一人，沒有跡象表明車禍是肇事者故意為之。該案經過調查，斷定只是單純車禍，將不會對老虎伍茲提出任何人為疏失的刑事指控。

縣政委韓珍妮在聲明中表示，縣政委員們非常關心洛縣地區的交通安全，雖然車禍發生在Rancho Palos Verdes和Rolling Hills Estates兩市之間，但交通安全問題牽動著整個洛杉磯地區。

警方稱，老虎伍茲駕駛的多功能車（SUV）撞上路上分隔島，翻滾幾圈後，最終落在不遠處的山坡草叢中，是車內安全氣囊成功啟動救了他一命。但老虎伍茲雙腿嚴重受傷，需要接受手術。

洛縣警局局長維拉紐瓦在事故發生當天表示，自2020年1月開始，車禍發生區段即Hawthorne大道和Blackhouse路之間，已經發生13起車禍，其中四起車禍導致人身傷害。在該路段北向線下山轉彎處，即使不加速，靠著車重力，車速也會較快。他說，對於卡車來說，經常檢查剎車裝置更為重要。

韓珍妮指示縣府工務局（Department of Public Works）對車禍路段重新安全審檢，並對相關兩個城市的車輛駕駛、社區成員及廣大民眾，提供安全駕駛技術輔助及工程支持。

車禍 老虎伍茲 洛縣

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