南加河濱縣小學復課 2學區獲批先行

學生返校。（資料圖片）

南加內陸河濱縣繼聖伯納汀諾縣宣布小學開始復課後，也跟進宣布小學復課。縣府發言人表示，目前河濱縣已經達到州府規定小學復課標準，允許提出預防疫情 方案獲批的小學，著手安排學生返校復課。目前河濱縣新冠肺炎感染者逾28萬8000人，死亡總數3600餘人。

目前獲批返校復課的學區 包括：科洛納-諾可學區、茉莉塔學區。至於具體什麼時間復課，由學區自己決定。河濱縣政委員會主席Kren Spiegel表示，對學生及整個教育 領域，都是非常重要的時刻。而2月23日，對河濱縣COVID-19疫情進展是一個標誌性日子，每10萬名居民中，檢測呈陽性病例低於25例，這也是州府規定的標準，並連續保持五天。但因河濱縣尚處於縣府規定的疫情最嚴重紫色級別，只有那些防疫方案獲批的小學TK-6年級學生，才能允許返校上課。

縣府公衛局官員凱撒（Dr. Cameron Kaiser）表示，疫情對教育，與其它領域一樣，造成很大衝擊，目前新冠肺炎感染者數量持續下降，才有可能讓更多孩童返校上課。但並未排除病毒感染危險，要求所有學校都要有嚴格避疫規定。

茉莉塔學區表示，已經向家長致信函，學區希望先採取混合式返校復課方式，3月15日開始，周一採取線上教學，其它時間是在教室上課。同時要求學生及教職員戴口罩、每天檢查體溫，及是否出現COVID-19症狀、保持社交距離等。科洛納-諾可學區復課時採取周一至周四，半數學生返校上課，分成上午、午後班，減少班級上課人數，周五採取線上授課。