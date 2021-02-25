住美國、捧中國、罵美國

上海復旦大學中國 研究院高級研究員、「反美鬥士」陳平教授，最近在中國和美國 的網上突然紅了。因為他住德州奧斯汀，發文批評美國新能源政策等脆弱，不能學西方，卻被網民發現他購豪宅、妻女住德州，可能是美國籍，是另一個「反美是工作，赴美是生活」表裡不一的人。

網上許多謾罵陳平的人，將他和北大女生馬楠，另一吹捧中國、貶抑美國的司馬南，還有策畫和出版《中國可以說不》、《中國不高興》兩本書的張小波、宋曉軍賺飽錢後移民 美國一樣，都歸類為心口不一、利用民粹蠱惑同胞，自己有條件時就移民美國，就是所謂「大五毛」，人格和信用被激烈批評。

美國像陳平這樣的中國學者不少。包括2019年訪台，被民進黨政府認為有國安疑慮而遞解出境、返美仍極力鼓吹武統的李毅，他還說中國疫情死4000人，等於沒死；國內常有人把視頻上傳YouTube，包括金燦榮、張維為等教授，他們拚命鼓吹中國強大、醜化美帝，但不少人有機會就移民，或把子女送出國。

他們被指責利用民族主義，在大陸蠱惑民眾，把美國說得一無是處，找機會猛批美國；網路時代賺點閱數，成為網紅後，就像「環球時報」總編輯胡錫進一樣，年收入超過千萬人民幣，名利雙收，贏得「愛國」美譽。

批評美國錯了嗎？有人挺陳平，為他這樣辯護。美國當然可以批評，總統、國會或川普、拜登、兩黨議員，都可盡情批評，正是美中兩國不同之處。但似乎該有個前提：就事論事，還須言行如一，既然美國這麼糟，中國那麼美好，為什麼找機會拚命移民到「萬惡的美國」來？

北大女生馬楠在柯林頓訪北京時，當面批評美國無權干涉中國人權，因此暴紅。後來她來美留學，嫁給白人生了孩子，但也離婚了。司馬南在國內是公認的左派旗手之一，悄悄移民美國卻被電扶梯夾到頭，送醫照片被曝光。

這些人說得和做得，是完全相反的兩套，和許多高官、富人自己或孩子紛紛移民美國，把財產放國外，屬同一類型。今上如不擔任國家領導人，習明澤會被從哈佛召回北京嗎？現象反映中國精英階層心口不一、欺騙人民，問題嚴重。

反觀美國或海外網上，也充斥惡批美國的言論，常拿中美對比，嘲笑美國基建落後、防疫糟糕，如今中國如何強大等等。如果人已移民美國，出於愛護這塊土地和國家批評美國，也兼顧母國情況，還算正常。

問題是享受美國生活、言論自由，卻扭曲真相；自己「用腳投票」了，還處處說美國醜陋，是想勸國內同胞不要來，或純屬自私自利，自己移民成功就好，藉國內特殊情勢博取眼球、賺取在海外生活費，這就涉及人格、誠信、道德或國家的問題了。如今在中國或海外，這樣的人有多少？