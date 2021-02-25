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確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

洛縣擬將空置商業地產 改造為平價房

記者李雪／綜合報導
商業房產受疫情衝擊尤其嚴重。（美聯社）
商業房產受疫情衝擊尤其嚴重。（美聯社）

疫情引起不少商業店鋪空缺，洛杉磯縣政委員正在制定一項計畫，希望將部分空置的商業地產轉變為經濟適用房。

洛杉磯多年來一直有住房短缺和遊民危機的困擾，如今更在努力應對長期停工和商業限制的影響。洛縣縣政委員23日批准了一項新議案，旨在制定戰略，將空置的商業房地產物業用於改造成多戶住房。

議案中提及，疫情迫使餐館、健身房和零售店關閉，又因出行方式影響了酒店，商業辦公空間的占用也大為減少。商業房地產是一個必須適應，但又面臨不確定前景的行業。

委員們指出，全國範圍的在家辦公，使全國各地的企業都減少了對物理空間的需求。而隨著公司縮減空間以降低成本，這提供了更多可用空間。據彭博（Bloomberg）的一份報告稱，4300億元的商業和多戶房地產債務將在2021年到期，委員們預計許多欠債的業主將以折價出售或將房產歸還銀行。

另外委員會又引述伯克萊加大的Terner住房創新中心在去年12月的一份報告，指出將零售和辦公用地的地目轉變為多戶家庭的話，可以使這些地區重煥活力，並應對當地住房和建築成本上漲而面臨的挑戰。

縣政委員的議案指示，在大洛杉磯地區19萬1000畝的商業用地中，縣工作人員將匯總統計所有未充分利用的商業房地產，這些房地產需非常適合改造為臨時和永久性負擔得起的住房。該報告將列出這些地產的改造策略和機會。

州一級的現行法案中有一項提案，允許城市對商業地目的地產進行住宅開發，以及簡化城市對某些區域進行分區的工具，以允許每塊地（parcel）中最多可容納十個單位。另外，上周出台的AB 816也要求政府制定計畫，以將無家可歸者的現狀從2030年前的目前水平減少90％。

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