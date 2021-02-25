聖地牙哥北郡中文學校 師生熱鬧過春節

聖地牙哥北郡中文學校日前舉辦春節慶祝活動。（北郡中文學校提供）

聖地牙哥 北郡中文學校日前舉辦春節慶祝活動，全校師生及家長一起歡度農曆新年。

活動分成：新春拜年、學校贈送壓歲錢及小禮品、同學歡樂遊戯、美食點心義賣、在庭院中布置琳瑯滿目的Photo Booth等幾部分，並配合學生商店開設，讓平日在網路上修習中文課時，老師發給的獎勵券，可以在學生商店換回有趣的獎品。

由於疫情 關係，工作人員將全區隔成12個時段，每位同學依照指定時段進場，每個時段人數不超過十人，就連在Photo Booth合影留念也是家長學生單獨合影，以保持社交距離 。這次活動僅限校内，並没有邀請僑界來賓。

邱秀莉校長在垷場說明：情境教學(Situated Teaching) 是學語文的一種很有效的方法，讓學生藉著親身體驗拜年拿到學校給的壓歲錢紅包，親口說出一句拜年吉祥話能拿到小禮物，親自看到，碰觸到過年特有的春聯、鞭炮、舞獅的特大獅頭、大金元寶、剪紙等，實際與理論相結合，不但能給孩子留下深刻印象，也對傳統中華文化作了世代的傳承。

該校感謝張丹拿會長、PTA陳靜儀會長、林玉惠、譚淑勤副校長率領工作人員，在事前的規劃布置，與活動現場的全場奔波，讓大家能平安快樂的歡渡一個充滿傳統風味的新年。