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聖塔安那警員 坦承收賄12.8萬元包庇賭場

編譯組／綜合報導 
聖塔安那警局總部。（Google）
聖塔安那警局總部。（Google）

聖塔安那市警局28歲警員羅培茲（Steven Lopez）23日在聯邦法庭受審時坦承收賄包庇賭場，金額達12.8萬元，但他並未透露付款人。羅培茲2016年4月加入警隊，但自2019年8月至2021年1月間持續收賄，並據稱他會提供「保護」給某家越南裔賭場，讓它們不受檢查、搜索或強制停業。但目前仍不清楚，羅培茲為何有如此大的權力。 

檢察官Daniel Lim在23日的遠距聽審後表示，羅培茲在去年9月收受賄款時曾被發現，當時他在聖塔安那警局總部對街停車大樓頂樓與不法男子碰面，並在這場深夜密會中收受不當款項。聯邦調查局（FBI）之後對羅培茲展開調查與蒐證。

聖塔安那警局在開庭前已經對羅培茲展開內部調查，並要他停職並在家待命，但在全案移送加州中區聯邦法院後，羅培茲最高可能面臨十年有期徒刑。           

聖塔安那警局長瓦倫汀（David Valentin）表示，羅培茲的行為已經傷害警察的核心價值，損傷民眾對警察維護秩序的信任。瓦倫汀還說，他對此舉非常非常失望，並對相關行為感到憤怒，因為這些並不能代表警局的多數人。他說，聖塔安那的居民將他們的信任賦予員警，但單一個別員警的不法行為卻破壞了信任感。 

只是，根據Voice of OC的報導，羅培茲已經不是近來第一個傳出負面新聞的聖塔安那員警了。聯調局之前才剛對聖塔安那警察工會與會長Gerry Serrano發出一系列傳票，後者代表員警與市府商談薪水與福利；去年，聯邦大陪審團也起訴聖塔安那員警Brian Patric Booker，指控他在2014年6月逮捕Edgar Vargas Arzate時，使用不當暴力並涉及三項重罪指控。

警察 加州 越南

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