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世界越棉寮華人團體總會秘書長李少光去世 僑社懷念

記者楊青／洛杉磯報導
世界越棉寮華人團體聯合總會秘書長李少光日前在洛杉磯去世，享年92歲。（家人提供）
世界越棉寮華人團體聯合總會秘書長李少光日前在洛杉磯去世，享年92歲。（家人提供）

世界越棉寮華人團體聯合總會秘書長李少光日前在洛杉磯去世，享年92歲。消息傳出，越棉寮僑社倍感惋惜，深切懷念。追思會和安葬儀式2月27日上午9時，在惠堤爾玫瑰岡紀念公園舉行。

李少光1929年出生於廣東省防城縣江平鎮。嬰兒時跟隨經商的父母、祖父母移民越南。1949年底越南茫街海寧師範學院畢業後與同班同學莫遠玲結婚，子孫40多人，事業有成。李少光曾任師範學院教席。28歲任職越南海寧縣長。曾擔任過越南國家軍團第28團長、黃文良軍校校長、國會議員、中庸中學董事長等職。一生跨越軍、教、商三界。

李少光最近五、六年深居簡出，一來因爲年事較高，且因妻子生病，他放棄所有社團職務，全心照顧，直到妻子去年去世。

資深華文媒體人張成勲表示，當年他在洛市一個少數族裔財經電視台主持節目，特別在節目中多次呼籲越棉寮華人團結起來，參加越華團體。不久，李少光和另一名越華僑領彭光甫，共同創辦美國越南華僑聯誼會並出任首任會長，聘請律師、醫師、會計師等共同為越棉寮華人解決各種問題。張成勲也因組織有功，獲聘成爲越華會永遠最高顧問。李少光因多年服務南加州東南亞華人有功，分別在1984年和1980年獲前總統雷根、副總統布希授予榮譽獎狀；中華民國僑務委員會頒發第一、第二、第三等華光獎章。

「他自己深知華人受到排擠被迫逃亡的滋味，在幫助海外越棉寮華人爭取權益的同時，積極鼓勵同胞參政」，認識李少光超過30年的鄧洪律師表示，李少光和家人來美後，從幫人打工做家具送貨開始，到後來自己在華埠經營家具、超市和餐館，在掙錢養家的同時，從未忘記幫助大家，尤其來自越南和東南亞的華人。那時洛杉磯華埠流傳著一句話，「傳統僑社找黃金泉，越棉寮找李少光」。從找工作、辦身分，到爭取福利，包括改變政府一些對華人不公的政策，李少光出力不少。

李少光的小兒子李明成，也為南加州華人社區熟知。李家兄姊中多人經商，李明成卻選擇從警，在洛縣警局服務超過30年，成爲警方與華人社區間的橋梁。李明成退休前負責縣警察局與全球警界的聯絡，大大擴展了洛縣警局的世界觸角。

「現在回想起來，李少光90年代決定將全球越棉寮會議移到中國舉辦，確實為後來海外越棉寮華人與中國大陸的溝通往來帶了路」，洛杉磯一位越華老僑表示，李少光當時與中國拉近關係，在南加引起很大轟動，很多人對其表示不諒解。李少光則認爲華人一家，海内外華人要團結一致，後來他帶頭前往中國，帶動東南亞對中國態度的改變，不少越棉寮華人與中國做生意，從國際貿易中賺了不少錢。

華人 越南 中國

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