慶牛年酷點子！車遊羅蘭岡 集點12生肖

羅蘭岡華人協會舉辦「得來速」認識十二生肖，春節慶祝活動，吸引多族裔民眾參與。（記者啟鉻／攝影）

在新冠肺炎疫情 仍在持續情況下，如何讓居民們過一個有意義的春節。羅蘭岡華人 協會想出了讓居民認識傳統十二生肖的好主意。會長陳正治表示，居民不必下車，就暢遊羅蘭岡，認識十二生肖，既符合防疫要求，對年輕人也有教育意義。

影音來源:記者戴啟鉻

羅蘭岡華人協會會長陳正治的住宅門前，19日一大早出現了一頭巨牛。原來這是華人協會舉辦的年慶活動，認識十二生肖。在疫情下舉辦的特別年慶活動。前來訪問的居民，駕車參觀絡繹不絕。

按照華人年節傳統，農曆新年是牛年，還有不同的動物形象代表十二生肖。羅蘭岡華協在今年春節期間，徵求羅蘭岡12個家庭，在每個家庭足夠大的前院，擺放足有20呎高的十二生肖動物充氣玩偶，讓整個羅蘭岡變成一個大的遊樂場。居民不必下車，經過時掃描充氣玩偶旁邊的二維碼，進入一個專屬網頁，就可下載十二生肖常識。有華裔家長認為活動很有意義，讓出生在美國的孩子們不僅感受到年節氣氛，還認識了十二生肖。

居民在綠幕背景前拍照，工作人員後製時為他們添加節慶圖案。（記者啟鉻／攝影）

其中還有一個環節得來速照相，地點在東方明珠廣場。前來居民在綠幕背景下，由攝影師拍下畫面，通過電腦添加春節慶祝圖案。不到一個小時內，有不少家庭前來。陳正治表示，居民按照下載線路圖，在羅蘭岡地區找到所有十二生肖後，前來這裡拍照。參加活動居民，各個族裔都有，而且其他族裔居民表現頗為踴躍。

這次羅蘭岡華協舉辦年慶活動，自19日至21日舉行，聯邦國會議員金映玉（Young Kim）也於20日上午參觀活動，並為華人送上春節祝福。