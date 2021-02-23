我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

美中家長親子協會 募款助學校復課

記者啟鉻／洛杉磯報導
美中家長親子教育協會協會現任會長陳惠珊（中）與成員向大家拜年。（美中家長親子教育協會提供）
美中家長親子教育協會協會現任會長陳惠珊（中）與成員向大家拜年。（美中家長親子教育協會提供）

美中家長親子教育協會（East Meets West Parent Education Club）20日至21日舉辦春節慶祝活動。包括線上新年晚會、發紅包、表彰優秀義工、募款等。邀請聯邦眾議員趙美心參加並致辭，部分民選官員、社區團體負責人參與。協會希望通過這次活動，協助聖谷最需要幫助的學校，實現疫後恢復正常教學。

協會創辦人許偉文（Annie Brassard）表示，希望通過線上新年晚會，募集資金幫助學校恢復正常教學，募款目標近4萬元。這次新年晚會採用最新科技，與科技公司合作完成。晚會內容包括學生樂器表演、歌唱、烹飪等，還有網上拍賣，為學生義工服務發獎、獲總統獎學生頒獎，參與者約350人，持續兩個小時。募集資金提供春季學校復課時，為教職員工及學生購買個人防護用品。

20日協會還在聖瑪利諾市女童軍俱樂部前，舉辦發紅包活動，成員百餘個家庭參與。協會為小朋友準備的小紅包，以及為家庭準備的大紅包，其中有義大利紅酒、日本清酒、中國年糕、台灣鳳梨酥，以及餐館禮券，通過這次活動支持社區服務。

許偉文表示，美中家長親子教育協會成立於2015年，現任會長陳惠珊，成員100多個家庭來自不同族裔，在2020年曾舉辦母親節線上音樂會和青少年音樂會等多項線上活動。

教育 親子 義大利

上一則

中國之旅音樂會 2月25至28日中美音樂家獻唱

下一則

聖地牙哥縣警員遭槍擊 家暴男自戕亡

延伸閱讀

制止針對亞裔仇恨犯罪 趙美心籲團結

制止針對亞裔仇恨犯罪 趙美心籲團結
國會3族裔黨團 推反仇恨法案

國會3族裔黨團 推反仇恨法案
國會亞太裔黨團推「反仇恨法案」 譴責仇恨犯罪

國會亞太裔黨團推「反仇恨法案」 譴責仇恨犯罪
「牛」轉乾坤、再創輝煌 全美江西同胞 線上聯歡慶新春

「牛」轉乾坤、再創輝煌 全美江西同胞 線上聯歡慶新春
聖蓋博山保護區有望擴大

聖蓋博山保護區有望擴大
趙美心向國會提案 擴大南加聖蓋博山自然保護區

趙美心向國會提案 擴大南加聖蓋博山自然保護區

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

2021-02-18 02:27
負責駕駛和操控火星車的嚴正博士。（取自NASA官網）

NASA華裔主管 嚴正駕駛毅力號 2/18登陸火星

2021-02-15 22:15
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

2021-02-19 02:20
施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）

第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

2021-02-17 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表