美中家長親子協會 募款助學校復課

美中家長親子教育協會協會現任會長陳惠珊（中）與成員向大家拜年。（美中家長親子教育協會提供）

美中家長親子教育 協會（East Meets West Parent Education Club）20日至21日舉辦春節慶祝活動。包括線上新年晚會、發紅包、表彰優秀義工、募款等。邀請聯邦眾議員趙美心參加並致辭，部分民選官員、社區團體負責人參與。協會希望通過這次活動，協助聖谷最需要幫助的學校，實現疫後恢復正常教學。

協會創辦人許偉文（Annie Brassard）表示，希望通過線上新年晚會，募集資金幫助學校恢復正常教學，募款目標近4萬元。這次新年晚會採用最新科技，與科技公司合作完成。晚會內容包括學生樂器表演、歌唱、烹飪等，還有網上拍賣，為學生義工服務發獎、獲總統獎學生頒獎，參與者約350人，持續兩個小時。募集資金提供春季學校復課時，為教職員工及學生購買個人防護用品。

20日協會還在聖瑪利諾市女童軍俱樂部前，舉辦發紅包活動，成員百餘個家庭參與。協會為小朋友準備的小紅包，以及為家庭準備的大紅包，其中有義大利 紅酒、日本清酒、中國年糕、台灣鳳梨酥，以及餐館禮券，通過這次活動支持社區服務。

許偉文表示，美中家長親子教育協會成立於2015年，現任會長陳惠珊，成員100多個家庭來自不同族裔，在2020年曾舉辦母親節線上音樂會和青少年音樂會等多項線上活動。