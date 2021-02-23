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中國之旅音樂會 2月25至28日中美音樂家獻唱

千橡市訊

由國際表演者與新西洋交響樂團(New West Symphony)的音樂家組成的明星陣容，將於2月25日至28日舉辦「中國之旅」的音樂會，慶祝中國新年和元宵佳節。這個現場直播的表演是目前交響樂團 「全球之聲、地方文化」（Global Sounds. Local Cultures) 線上演出季的一部分。

本次慶祝活動的贊助者包括康谷華協(CCCA)、太平洋之珠音樂協會（PPMA）、 Camarillo功夫舞獅社團。

慶典於25日（星期四）下午6時開始，由加州大學洛杉磯分校（UCLA）資深講師David Ravetch提供具有豐富資訊的演講，在Zoom一起探討在「中國之旅」中的音樂。

26日晚7時，將以「文化見解」(Cultural Insights) 繼續進行，來加深瞭解華裔美國人對加州文化貢獻；並有社團嘉賓現場示範傳統樂器，以及探討有關的歷史，藝術和音樂。 

27日（星期六）晚7時在「與藝術家相見歡」 (Meet the Artists)，將欣賞到琵琶演奏家吳蠻、獲得葛萊美獎的中高音女歌手得獎人薩沙庫克（Sasha Cooke），和二胡大師汪洪演出。

28日下午3時舉行最終場，除邀請慶典的來賓，新西洋交響樂團及音樂總監Michael Christie參加，琵琶演奏家吳蠻將演奏， 薩莎庫克將於由新西洋交響樂團演奏的古斯塔夫馬勒（Gustav Mahler）的「大地之歌」中獨唱， 並於字幕打上中國詩人李白和錢起的作品。

單一慶典入場券(passport)包括最終場的音樂會，及所有整個星期活動，每戶25元。 如購買整季慶典（共有八場），每戶160元。 請上網NewWestSymphony.org或打電話805-497-5880或866-776-8400購買。更多資訊可上官網NewWestSymphony.org。

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