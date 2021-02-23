仇恨亞裔犯罪 豈能輕描淡寫

網路用

從新冠疫情爆發以來，仇恨亞裔 犯罪事件明顯升高，在前總統川普 一再以「中國病毒」為自己防疫無力，炒作民粹情況下，從新冠大流行迄今，已經有近3000起仇恨亞裔犯罪事件發生，這個數字暴增，令人驚悚。

從仇恨亞裔犯罪型態來看，許多是隨機犯案，在馬路上、在公園、在捷運、商場，暴徒就可趁亞裔形單影隻，隨手狠推，或當面打砸；黑髪黃皮膚的亞裔似乎成了出氣筒，這種暴戾風氣，還有傳染性，從東岸到西岸，尤其幾個亞裔聚集城市，如紐約、舊金山、洛杉磯，無故欺辱亞裔的犯罪案件，無日無之，已不能再輕描淡寫，無視存在。

國會亞太裔黨團與地方社團2月19日同步舉辦活動，譴責仇恨亞裔犯罪事件，希望登高一呼，引起全國重視，不再輕賤亞裔身家性命的安危，更呼籲少數族裔團結遏止這類犯罪事件蔓延。

據「制止仇恨亞裔」組織報告，從2020年3月到2020年12月，全國仇恨亞裔事件就有2808起，包括種族語言歧視和人身攻擊，單單加州有紀錄的就有1226起，而這些僅是枱面上的數字，不可謂不驚人。

更值得憂慮的是全美50州，有47州都發生仇恨亞裔犯罪事件，其中56％集中在加州和紐約州，由此可見，已非單一社區孤立仇恨犯罪，全國各地都可能發生，而大城市尤甚。這也充分反映川普「中國病毒」之說，已深植許多美國人心中，亞裔成了洩憤對象。這種鼓動民粹、種族歧視 的危害，短期內勢難消弭。

美國種族歧視由來已久，排華法案當年即針對華裔而來，近半世紀來雖然揚言有改善，但一遇到國內經濟情況不佳，少數族裔就成了眾矢之的。如今又逢新冠大流行，影響遍及全美，加上川普不停地散發「中國病毒」怪罪言論，喚起不滿現狀的美國人，找到亞裔充當代罪羔羊，陡然間仇恨亞裔犯罪事件四處併發，追尋禍首，川普的煽動，絕對難脫關係。

如今仇恨亞裔犯罪愈演愈烈，雖有拜登總統聲言打擊仇恨亞裔犯罪事件，國會議員站出來，地方社團組織也競相發聲譴責，但如未能轉換成全國性重大議題，引發各族裔重視，主動出面支援，單憑目前這種局部性的呼籲，很難形成共鳴。

看看「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，只為了一名黑人受警方暴力喪生，爭取公平正義，即有八方支援，成為全國性抗爭；再比較近3000亞裔受仇恨犯罪欺辱後，亞裔社區反彈微弱，主流社會視而不見，而川普餘毒仍挑起失意者對亞裔的怒氣。即使亞裔國會議員出面維護亞裔權益，華裔商家也以和為貴，說「夠了就是夠了」，要敦親睦鄰爭取更多的支援，但如未能激起全部亞裔的覺醒，群起抗議，力邀其他族裔支持，爭取主流社會的普遍聲援，想要被政客洗腦的仇恨亞裔的犯罪事件，短期內平息，絕對不是容易的事。