消失百年 狼群重回加州

一隻灰狼在雪地上休息。（聯邦魚類和野生動物管理局）

因為被驅趕和獵殺，加州 狼群在19世紀末和20世紀初顯著減少。根據加州魚類和野生動物部的紀錄，最後一隻狼於1924年在拉森縣被獵殺。但現在加州狼群又重新出現，動物學家說，「不管我們喜歡與否，這個物種又回來了。」

近年狼一直受到加州瀕危物種法案保護。但在美國 魚類和野生動物管理局確定該物種已恢復相當數量後，牠們在2020年被從聯邦瀕危動物名單中刪除。

一隻來自俄勒岡州 獨行公狼，去年11月被研究人員命名為OR-85，跋山涉水來到加州最北端的西斯邱縣。但現在牠不再是孤身一個。

生物學家發現另一隻狼，並認為另一隻很有可能是雌性，並與OR-85結成夥伴，目前這對狼已經把西斯邱縣當成牠們的新家。

加州魚類和野生動物部的狼專家勞頓（Kent Laudon），確定第二隻狼的性別，過程包括收集狼的糞便、尿液和皮毛樣本，進行基因測試和檢查。

這種看似極端的方法，對於跟蹤新狼群和記錄州內狼群的潛在增長是必要的。狼群數量增長，可能會給當地牧場主帶來問題並危及他們的牲畜。

勞頓和另一位生物學家以及當地的一位牧場主，曾懷疑有一隻新的狼加入OR-85，他們的懷疑後來得到證實，因為跟蹤攝像頭的鏡頭拍到這兩隻狼一灰一黑，在野外出雙入對。