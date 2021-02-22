雨水園藝講座 近500名愛好者線上參與

慈濟基金會陳建榮當天主講蔬菜育苗。（記者楊青／攝影）

由鑽石吧 長青會園藝班主辦，小鸚鵡農場、東谷華人 協會和OGAF有機園藝基金會協辦的「雨水」園藝講座，20日吸引將近500園藝愛好者上線參與。五位講員分別講解和示範蔬菜育苗、苦瓜的種植、果樹嫁接、白蘿蔔種植以及提供新手居家園藝的建議等等，聽眾們提問不斷，互動熱絡。

慈濟基金會園藝達人陳建榮表示，南加州 一年四季都可培育蔬菜小苗，關鍵是掌握植物的溫度和濕度要領。比如培育佛手瓜苗，可找個箱子或塑料袋，將佛手瓜放入，同時放入濕紙巾保持潮濕，為發芽提供很好環境。如果讓佛手瓜暴露在空氣中，只能發芽卻不能長根，但要種植佛手瓜，有根和芽一起出來才是最好，這時將發芽有根的瓜種以45度角種入營養土壤中，兩周就可以長出苗。

陳建榮指出，很多華人喜歡的四季豆和長豆角可用小盆下種育苗，一洞兩種子，長出豆苗後可以直接移植到土地中。洛杉磯2月份種植四季豆最好，長豆角則是4月種植較好，只要掌握好溫度和濕度，7月左右就能吃到瓜果。

陳建榮表示，如果還能掌握適當的浸種方法更錦上添花。浸種能讓種子發芽較快，且出苗比較整齊。浸種之後是破殼，手工幫助苦瓜、絲瓜、蒲瓜、佛手瓜等種子破殼，幫助種子更快更好發芽，大大節省時間。

波莫納加州州立工藝大學的Kevin劉主講苦瓜種植。他表示，苦瓜的特點是耐熱性強，怕冷不怕熱，不太耐水，但土壤要求不嚴格，沙土和黏土都可以。苦瓜種子最好保存在乾燥低溫陰涼處，最後冰箱保存。用50度熱水浸泡15分鐘，使用流動水沖洗種子一天換三次水，前後大概泡24至36小時，種子就已出小頭可以種植。

園藝達人郭禮慶主講果樹嫁接。（記者楊青／攝影）

園藝達人郭禮慶當天傳授果樹嫁接。他表示，嫁接好處多多，一是節省種植時間，二是可以選擇較好的品種，三是可以選擇嫁接在不同的質材上，延長果樹收果期。郭禮慶表示，每年的12月20日大寒，至次年3月20春分之間，是果樹嫁接最好時期。工具要酒精消毒殺菌，主要工具是一把鋒利的刀子或鋸子。最常見嫁接是將成年枝削成平滑的V字形，在砧木枝上中間切開，讓兩個植物緊貼，粗細一樣的枝條嫁接效果最好。枇杷和釋迦都是很好嫁接的果樹。

小鸚鵡農場負責人許亞明主講白蘿蔔的種植。（記者楊青／攝影）

小鸚鵡農場負責人許亞明當天主講白蘿蔔的種植。他認爲，種好白蘿蔔，好的泥土、空氣、陽光、營養、微生物等等都是必要，土壤中的氮磷鉀的比例，是種出好蘿蔔的關鍵。最簡單的方法是鷄肥與花園土壤混合，使用種子種植，寬距最好是四至六寸，行距八寸左右，避免植株相互搶肥料。

知名園藝達人許希聖當天主講春季雨水，同時給園藝新手提供建議。（記者楊青／攝影）

園藝達人許希聖主講春季雨水，同時給園藝新手提供建議。他表示，目前正是一年中雨水最多的季節，收集雨水不但環保，而且可以用雨水稀釋濃縮的有機肥料。不過雨水收集後一周不用最好加蓋保存，以防吸引蚊蟲。