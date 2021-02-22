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病歿直逼50萬！紐約時報頭版巨幅圖表 揭美疫情災難

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

洛城新語／新冠周年效應：戴上口罩 不再搶購

洛城新語

新冠疫情加州爆發已逾一年，南加州六縣是加州的重災區，疫情改變了所有人的生活形態、商業模式。回首一年前發生在我們週遭的事，看似荒謬，其實是來自人性對未知的恐懼，或對科學無知的傲慢。如今我們付出巨大生命和財產的代價，才換得對病毒更深切的體認， 而疫苗終於開始施打，希望是黎明前的曙光。

2020年2月，新冠確診病例陸續零星在南加州傳出，在若干社群和媒體平台發酵，不少心存恐懼或曾經歷過飢荒的華人，開始在各地超市搶購大米、食油等民生物資。事實上不只華人，各族裔民眾也開始到處搜刮衛生紙、瓶裝水。一時之間，弄得人心惶惶。

接著，州長紐森頒布首次居家避疫令， 當天下午許多加州各地的超市竟被民眾搜刮一空，大家什麼都搶著買，貨架全部空蕩蕩，讓人看得怵目心驚，美國如此物產豐足的國家，竟然也會有這麼一天 。

但事實上，美國年產200億磅稻米，是世界上除了亞洲以外的第五大稻米出口國。美國人食用的稻米中，80%是自產，而加州是全美第二大稻米產地。如果去華人超市仔細看，貨架上的稻米大多數都註明產地是加州。衛生紙也是同樣情況，美國消費者使用的80%衛生紙由美國自行生產。但所以加州根本不缺米，也不缺民生用品，缺的是對物資供應的信心。

為什麼去年此時民生物資會缺貨？除了太多人同時搶購，主因是超市供應商，過去為節省成本和儲存空間，採取精準採購與配送的措施，不在零售店存放太多備品。但經過去年搶購潮，供應商改為提前下單訂貨，擴大儲貨空間，於是一年後再也看不到搶購大米、衛生紙等民生物資的人潮。

經過抗疫實戰的驗證，戴口罩是防止傳染最簡單有效的方法，拜登政府上任後，聯邦疾病防治中心甚至建議外出戴雙層口罩。一年來加州堅決不戴口罩的人已經非常少，但這是付出慘痛代價才學到的教訓。在加州約4000萬人口中，已有343.51萬人染疫，4.91萬人死亡。在洛杉磯縣約1000萬人口中，已有117.67萬人確診、1.96萬人死亡。病毒雖然可怕，但有些人缺乏警覺性， 或者採取輕忽蔑視科學的態度，害了自己也害了周遭的人。

這一年來，絕大多數加州人身邊的親人、朋友、同事，或多或少有人染疫甚或離世；殯儀館和墓園因為病故的人太多，根本無暇處理，讓人死無葬身之地；許多人因為疫情而失業、付不出房租；孩子上不了學、無處可旅遊散心；連出門上館子吃頓飯，都只能改成外賣；州政府下達的居家避疫令，時緊時鬆，地方政府執法標準不一，讓百姓無所適從。  

目前緊急研發出來的疫苗，並不能保證打完兩劑之後絕對不會感染，少部分人還會出現嚴重副作用，而且能維持多久效期還有待驗證。但目前醫學專家的建議是，打了總比不打要好，是口罩以外的另一層防護網，疫苗為社會重回正常運作，提供了正面助力。

2021年是「後疫情時代」的新開始，口罩雖仍少不了，但期望人們心中對未來的恐懼，可以逐漸減少。

加州 美國 疫情

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