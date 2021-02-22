我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病歿直逼50萬！紐約時報頭版巨幅圖表 揭美疫情災難

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

素食春宴線上烹飪教室 美味又養生

記者張宏／洛杉磯報導
慈濟美國總會橙縣聯絡處聯合橙縣華僑文教服務中心21日舉辦「素食春宴線上烹飪教室」。（視頻截圖）
慈濟美國總會橙縣聯絡處聯合橙縣華僑文教服務中心21日舉辦「素食春宴線上烹飪教室」。（視頻截圖）

慈濟美國總會橙縣聯絡處聯合橙縣華僑文教服務中心21日舉辦「素食春宴線上烹飪教室」，為大家示範愛心滿滿、防疫加分的素食春宴。

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬表示，春節期間大魚大肉之後，為了健康，可考慮家人準備素食美味。因此橙僑特別邀請慈濟美國總會橙縣聯絡處的師兄師姐示範素食做法。

美國總會橙縣聯絡處長期推廣養生素食，邀請聯絡處香積幹事田培英、香積組員花婉珍擔任講師，教學菜單包括：十全十美、八寶蓮花、翡翠白玉荷包、福滿圓、金玉滿堂。

田培英製作的十全十美調製的醬料特別有講究，包括白醬油、蜂蜜和蘑菇油等，味道非常濃郁 ，將調料澆到十種菜蔬上，不僅擺盤漂亮且味道美味。

她表示，她今天做的菜色都比較簡單美味，像是八寶蓮花匯聚八樣食材，有鷹嘴豆、養肺的白果百合、蘆筍、秋葵等，讓大家一道菜能吃到各種營養。慈濟本身是一個推廣素食的團隊，除了養生，在疫情當下，如能有機會品嚐和學習素食的做法，將素食做的色香味俱全，還能養生防疫，希望大家多多茹素。

當天教室吸引數十人參加，大家都紛紛表示，學到健康的料理做法，希望之後能做給親朋好友吃。

橙縣 美國 防疫

上一則

服裝零售商變通 低庫存贏得收益

下一則

六旗魔術山 今春可望重新開放

延伸閱讀

APEC部長會議5月登場 紐西蘭推防疫品貿易免關稅

APEC部長會議5月登場 紐西蘭推防疫品貿易免關稅
花開富貴 橙僑中心線上教花藝 添生活美感

花開富貴 橙僑中心線上教花藝 添生活美感
EDD失業金狀況多 找對「救援者」48小時內能到帳

EDD失業金狀況多 找對「救援者」48小時內能到帳
1年前遭抗議暴力執法 橙縣警公布視頻：他的手曾抓住配槍

1年前遭抗議暴力執法 橙縣警公布視頻：他的手曾抓住配槍
南加橙縣射殺遊民案曝內幕：他的手曾抓住配槍

南加橙縣射殺遊民案曝內幕：他的手曾抓住配槍
拒洛縣輕放罪犯 橙縣起訴戀童癖

拒洛縣輕放罪犯 橙縣起訴戀童癖

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
加州州長紐森宣布一項幫助低收入居民與小商業的96億元紓困計畫。（美聯社）

加州低收入居民可獲600元救急 看看誰可領

2021-02-18 02:27
負責駕駛和操控火星車的嚴正博士。（取自NASA官網）

NASA華裔主管 嚴正駕駛毅力號 2/18登陸火星

2021-02-15 22:15
蒙特利公園市501 W. Garvey一口福餃子店老闆林艷娜（Anna Tang）表示，自己規規矩矩做生意，全無涉及漏稅，卻因與其他店家同名而被誤會，實在冤枉了。（記者楊青／攝影）

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

2021-02-19 02:20
施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）

第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

2021-02-17 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義