素食春宴線上烹飪教室 美味又養生

慈濟美國總會橙縣聯絡處聯合橙縣華僑文教服務中心21日舉辦「素食春宴線上烹飪教室」。（視頻截圖）

慈濟美國 總會橙縣 聯絡處聯合橙縣華僑文教服務中心21日舉辦「素食春宴線上烹飪教室」，為大家示範愛心滿滿、防疫 加分的素食春宴。

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬表示，春節期間大魚大肉之後，為了健康，可考慮家人準備素食美味。因此橙僑特別邀請慈濟美國總會橙縣聯絡處的師兄師姐示範素食做法。

美國總會橙縣聯絡處長期推廣養生素食，邀請聯絡處香積幹事田培英、香積組員花婉珍擔任講師，教學菜單包括：十全十美、八寶蓮花、翡翠白玉荷包、福滿圓、金玉滿堂。

田培英製作的十全十美調製的醬料特別有講究，包括白醬油、蜂蜜和蘑菇油等，味道非常濃郁 ，將調料澆到十種菜蔬上，不僅擺盤漂亮且味道美味。

她表示，她今天做的菜色都比較簡單美味，像是八寶蓮花匯聚八樣食材，有鷹嘴豆、養肺的白果百合、蘆筍、秋葵等，讓大家一道菜能吃到各種營養。慈濟本身是一個推廣素食的團隊，除了養生，在疫情當下，如能有機會品嚐和學習素食的做法，將素食做的色香味俱全，還能養生防疫，希望大家多多茹素。

當天教室吸引數十人參加，大家都紛紛表示，學到健康的料理做法，希望之後能做給親朋好友吃。