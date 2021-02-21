雪中赤腳跳舞3小時 華裔舞蹈家用最美畫面送祝福

洛杉磯知名青年舞蹈家謝露嬉自創自演並製作的雪中舞蹈「踏雪尋梅．雪中梅」，在洛杉磯箭頭湖的大雪中光脚跳舞三個多小時，帶給海内外華人如癡如醉視覺盛宴和新年祝福。（唐藝舞坊提供）

由洛杉磯 青年舞蹈家謝露嬉自創、自演、製作的雪中舞蹈「踏雪尋梅．雪中梅」，在2021北美新春佛光山春晚播出後備受歡迎，不少民眾在社群媒體 上轉發，借舞祝福，帶給親朋好友唯美視覺盛宴。

全長3分17秒的舞蹈，謝露嬉紗衣赤腳在紛飛的大雪中翩翩起舞，「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來，正是2020年人類頑強抗疫的精神寫照」。她表示，此作品的創作初衷是希望通過肢體語言，歌頌梅花不畏風雪嚴寒，錚錚傲骨在寒風中盛開的頑強精神，啟迪人們在生活中，要如梅花高潔雅致的品質，不被艱難所困，能勇敢面對生活中的寒冷，做到堅強勇敢、不屈不撓、自強不息。

去年12月底，謝露嬉接到洛杉磯中領館 電話，希望她為2021年北美新春春晚創作舞蹈節目。她確定方案後，說做就做，趕在箭頭湖第一場雪中錄製作品，雪地裡光著腳跳了三小時，「說實話非常艱難」。她表示，雪很滑，不冷是假的，凍透了，但她還是咬著牙完成，達到預先設計的完美效果。她說，想到能代表海外僑胞用肢體語言表達對同胞的新春問候，對故鄉的思念之情，讓她內心滾燙，創作激情馬上秒殺了寒冷。

「踏雪尋梅．雪中梅」以梅花和瑞雪作為美好的場景畫面，迎春報喜，吉祥平安，瑞雪兆豐年，用最美的畫面祝福全球的華人親朋好友們新春快樂，牛年大吉。