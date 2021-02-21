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核桃市「車遊」慶農曆新年 200輛車、數百民眾共襄盛舉

記者楊青／核桃市報導
核桃市20日以車遊方式慶祝中國農曆新年活動，超過200輛汽車數百民眾歡聚一堂。（核桃華人協會提供）
核桃市20日以車遊方式慶祝中國農曆新年活動，超過200輛汽車數百民眾歡聚一堂。（核桃華人協會提供）

核桃市20日大年初九舉辦農曆新年慶祝活動，數百民眾以車遊方式歡聚一堂，這也是核桃市自去年3月疫情以來首辦戶外大型活動，核桃市議員與來自聯邦、洛杉磯縣等民選官員和華洋民眾共慶新春佳節。

核桃市每年在農曆新年期間舉辦慶祝和團拜活動，讓全體居民一起分享新年的喜慶。今年因爲疫情持續， 核桃市居民特別以車遊方式聚會慶祝，超過200輛汽車和數百民眾共襄盛舉。包括核桃市華人協會、核桃市府、核桃水局、洛杉磯縣政委員蘇麗絲辦公室代表等當天在現場擺設攤位，顯示出濃濃的過年氣氛。水局等贊助單位和核桃市政府當天還為民眾精心準備了發糕、年糕及其他小禮物等中式新年甜點，氣氛喜慶溫馨。

除市長Bob Pacheco外，核桃市其他市議員全都參加了當天團拜活動。副市長秦振國表示，當天華洋民眾參與活動的熱情超過預期，從上午10點開場到中午12點，前來參加活動的汽車源源不斷，很多民眾舉家出動，不少人家三代同行。很多人是疫情之後第一次看到老朋友，噓寒問暖，興奮不已，場面非常溫馨。

市議員伍立倫表示，當天是市府在疫情之後首次舉辦大型社區活動，今年雖然沒有像往年一樣放鞭炮，也沒有現場的舞台表演和美食攤位，但華洋民眾參與的熱情非常高。不過他表示，從參加的人數看，一些民眾對疫情還是有所顧慮，希望疫苗儘快大規模施打，讓大家早日擺脫疫情困擾，傳統的美國國慶節、10月的家庭嘉年華等大型活動能夠正常進行。

核桃市20日大年初九舉辦中國新年慶祝活動，國會眾議員金映玉（右四）和副市長秦振國...
核桃市20日大年初九舉辦中國新年慶祝活動，國會眾議員金映玉（右四）和副市長秦振國（左一）、市議員伍立倫（左三）等民選官員與華洋民眾共慶農曆新年。（核桃市提供）
核桃市20日大年初九舉辦中國新年慶祝活動，市議員與市府部分代表與華洋民眾共慶中國...
核桃市20日大年初九舉辦中國新年慶祝活動，市議員與市府部分代表與華洋民眾共慶中國農曆新年。（核桃市提供）
核桃華人協會在現場擺攤設點，向華洋民眾拜年。（核桃華人協會提供）
核桃華人協會在現場擺攤設點，向華洋民眾拜年。（核桃華人協會提供）
核桃市20日大年初九舉辦中國新年慶祝活動，市議員與市府部分代表與華洋民眾共慶中國...
核桃市20日大年初九舉辦中國新年慶祝活動，市議員與市府部分代表與華洋民眾共慶中國農曆新年。（核桃市提供）

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