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加州政府撥款百萬 克萊蒙、波莫那將建可負擔住房

洛杉磯訊
克萊蒙和波莫那打造可負擔住房獲得州政府經費。（取自聖蓋博谷區域住房信託基金網站）
克萊蒙和波莫那打造可負擔住房獲得州政府經費。（取自聖蓋博谷區域住房信託基金網站）

加州政府10日宣布，將替克萊蒙（Claremont）和波莫那（Pomona）的可負擔住房開發項目提供100萬元經費。新設立的聖蓋博谷地區住房信託基金，將與州政府撥款匹配經費，以完成項目預算，以便兩個住房開發項目能在今年如期開工建設。

華人密集的聖蓋博谷設立了聖蓋博谷區域住房信託基金（San Gabriel Valley Regional Housing Trust），這是一個聯合政府的機構，致力為極低、非常低和低收入家庭，以及聖谷地區無家可歸者的住房規畫和建設提供資金。

基金委員會主席暨克萊蒙市議員Jare Leano表示，為脆弱的家庭和個人提供住房，對改變生活並為他們創造更光明的未來至關重要。 

計畫在波莫那占地1.5英畝的空地打造的「West Mission Apartments」項目，其中包括40戶家庭可負擔住房，六戶退伍軍人和十戶無家可歸家庭住房，以及5400平方呎的社區服務中心，包括一個大型多功能室以及辦公室和會議室。戶外設施將包括兒童遊樂場，社區花園，健身區，狗公園和公共廣場，該項目計畫於春季開工。

位於克萊蒙的建案計畫建造一個15個單元組成的住房項目，為低收入和無家可歸的老年人提供服務，並為TriCity心理健康客戶預留至少八個單元。預計將於今年夏天開建，預計入住日期為明年夏天。

低收入 聖蓋博 加州

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