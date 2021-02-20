居家辦公 雇主須訂書面政策

勞工律師徐家鐳介紹如何遵守獨立合約工人的ABC test規定。（視頻截圖）

新冠疫情 期間很多企業實施居家辦公，但也容易引發就業 訴訟或索賠。雇主和勞工 究竟應該如何避免法律訴訟，以及2021年停用「80小時新冠帶薪病假」等法條，19日勞工律師于澤傑和徐家鐳在「2021年林大衛保險商業講座」探討如何避免勞工訴訟。

于澤傑指出，因新冠疫情引發的常見就業訴訟，包括工作場所健康和安全、休假、工資和工時索賠、歧視／騷擾／報復索賠、非法解雇（強迫休假）、侵犯隱私等。

雇主對居家工作員工的責任，須對員工的技術提供補償，譬如在家使用與在辦公室工作同樣的技術、互聯網、手機、辦公用品等，且雇主需及時更新員工手冊內相關內容。常見與居家工作相關的索賠，如深夜郵件和文本信息、周末工作、間歇性工作等項。因此在疫情下，雇主一定要明確居家辦公政策才能盡量避免法律訴訟。

加州執業安全健康管理局(OSHA)要求雇主提供個人防護設備（PPE），如手套、護目設備、口罩等，以及執行書面危害評估。針對需要外出治療的新冠肺炎人員，需有紀錄或報告，以及工作場所檢測員工體溫等信息要留存。

如何避免疫情帶來僱傭法律控訴？于澤傑表示，去年11月30日生效的新法，要求雇主須有書面新冠疫情預防計畫，告知所有員工如何減少病毒傳播、衛生要求、以及感染病毒後如何處理。書面計畫必須具備多個步驟，包括通信系統、新冠病毒危害的識別和評估、病例調查和應對、新冠病毒危害的糾正、培訓和教育、保持社交距離、遮住面部，技術、管理和個人防護設備管控措施，報告、記錄保存和訪問，排除新冠病例，重返工作崗位的標準。而強迫員工接種新冠疫苗屬違法，如果員工不想接種疫苗，雇主就不能以解僱相威脅。

徐家鐳表示，2020年通過的AB 5法案，除非符合「ABC test」規定的受雇者，否則都要視為員工，要發給W2稅表，而不是1099稅表。而ABC test規定必須符合三項：一，任用人員不需個別詳細指導和管理工作；二，跟僱用者不同產業；三，被僱用者有獨立公司或生意登記。三者缺一不可。

徐家鐳指出，一旦面臨法律訴訟，被認定為員工而不是獨立合約工人，雇主可能面臨補償員工加班費、罰金、薪資單、律師費等費用。

徐家鐳還提到，80小時新冠帶薪病假，十周的2/3薪資照顧感染新冠病毒的家人，這些勞工法律在2021年都已過期停用。