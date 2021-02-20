疫情改變消費 跨境電商物流進出口逆勢成長

飛洋物流集團董事長鄧澍宏。（線上截圖）

新冠疫情 改變人們消費習慣，跨境電商 物流進出口反而逆勢成長。疫情導致電商平台興起及需求增加，電商及物流業者被迫快速轉型及應對。多位專家展望中美跨境電商物流，2021年中美貿易間不可控風險有望降低，貿易商發展線上銷售是必然趨勢；電商物流業繼續欣欣向榮，而一站式服務將成為業界熱點。

受到中領館推薦成為「綠色通道」運輸管道的飛洋物流集團已成立26年，集團董事長鄧澍宏（Adam Deng）在中美工商協會及華興保險舉辦的「中美貿易及運輸新展望及成功生意經」座談上，談及中美跨境電商物流現況說，電商及物流業在疫情期間逆勢生長，許多實體店受疫情影響轉為電商，再加上中國出口至美國 貨物增加，促使電商及物流業者快速增長，有些業者則因應現況不得不積極轉型。

過去因中美貿易戰開打，進出口貿易有許多不可控因素，商家及廠家都不敢有太多動作，現在處於電商物流業發展的轉型期。鄧澍宏認為，拜登總統上任後，估計中美貿易的不可控風險會降低，跨境電商銷售方式也將做出調整及改變，例如：從B2B型態轉為B2C。數據顯示，2020年美國線上消費總額為8611億美元，創下了20年新高，亞馬遜就佔了商務銷售總量的三分之ㄧ。「網路消費已改變人們的消費型態，電商發展已不可逆轉」。

鄧澍宏也提到，新時代的貿易操作已與傳統貿易不大一樣，建議跨境電商最好深入瞭解物流服務鏈、IT系統及法律，以成功轉型。廠家與物流公司也可密切合作及配合，制定長遠控制成本策略，共享雙贏局面。

事實上，物流行業迅猛發展，很多人踩雷掉坑，導致貨物及經濟損失慘重。電商物流在轉型期遇到不少的問題，包括碼頭受疫情影響，員工及車架短缺；操作成本增加、操作周期變長；倉庫短缺；貨櫃出現狀況等。尤其倉庫短缺最為困擾，鄧澍宏建議有類似問題的廠家，可考慮使用第三方海外倉或購買自建倉來解決問題。建議選擇有歷史、市場認可度好、口碑好的海外倉提供商為合作對象。選擇前也需直觀了解服務商的操作現場（在線視頻）及流程，並了解市場價格，不要一昧追求低價。談合作時，建議雙方談好合同，注意條款及索賠問題。他提醒業者，最好根據自身產品及服務要求，來選擇解決倉庫短缺的問題。