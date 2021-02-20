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運費飛漲且倉庫難求 電商物流業苦不堪言

記者謝雨珊／洛杉磯報導
長堤港口光是貨櫃船就聚集了高達40條船。（線上截圖）
長堤港口光是貨櫃船就聚集了高達40條船。（線上截圖）

疫情影響，電商平台興起及需求增加，大量貨物湧入美國港口。美國最大貨櫃港洛杉磯港（Port of Los Angeles）貨運運量於去年11月暴增 22%，盛況延續迄今仍不退潮。這種狀況導致物流嚴重滯塞，爆倉嚴重，貨物延遲，運輸成本跟著上漲，電商物流業者苦不堪言。

運輸跟貿易密不可分，從事物流貨代行業30年的Golden Bridge International Inc總裁趙津分享經驗說，現在的運費飛漲且倉庫一位難求，嚴重影響貿易正常運行，高運費遠超過貨值。長堤港口光是貨櫃船，聚集高達40艘，港口擁擠不堪。許多船隻即使進入洛杉磯港口碼頭也沒地方靠，平均都得等上八至十天，停泊之後的作業時間也大約五天左右，等待加上卸貨時間與航行時間一樣長。

趙津說，疫情爆發以來的運價節節升高，亞洲的貨櫃原本從海運到洛杉磯最低花費為1300元，現在價格飆漲至5000元，運到東岸則需8000元至9000元運費，對於進口商來說很難承受。若按照現況繼續，將有越來越多貨無法按時交付。他提到空運業也是如此。疫情期間從中國飛來的客機航班減少而帶不了貨，大家現在轉用貨機，但貨機量有限，且運費也很高，提貨時間耗時長。

餐飲用品龍頭供應商樂立杯總裁俞宗明也指出，現在碼頭缺工人，因為疫情也很難招到工人，造成貨櫃卸貨緩慢。再加上人們改變消費型態，電商物流需求量大增，同時間進入港口的貨櫃很多，導致倉庫短缺，運貨卡車及車架也急缺，海上運輸出現很多問題。以前從大陸運貨出海至洛杉磯港口只需17天，現在則需花大約45天至50天左右，運輸成本翻倍增加。內陸運輸的成本也增加不少，火車貴、碼頭阻塞，卡車運費上升至6000元至7000元，過完年迄今仍未有好轉。他感嘆現在「又沒工人又沒貨」，導致物價嚴重上漲，「有錢買不到貨」 。很多客戶情願「被漲價」，也不要「被斷貨」。據悉，調漲費用高達15%，堪稱是前所未有。

經驗豐富的趙津預測，現今的市場運價只會上漲，價錢雖分為合約價格及市場價格，但現在有合約也未必搶得到倉位，只能用市場價格競爭。估計供應量混亂不會在短時間緩解。不過遇到以上這些困難也不是沒有辦法解決。趙津提供解決之道說，在市場上的貨代很多，但建議選擇有實力的貨運代理，才可讓貨運貨暢其流 。既跟船公司有合約也有爭取倉位能力、擁有夠專業的貨代人員，均為有實力的貸貨。他也建議業者可採取靈活策略，例如：在各個城市設立分配中心，讓貨運有多個站點運貨。當然最好先提前訂倉庫。另外也可設立一條龍服務，不但可降低成本，增加運送效率，也可減少與他人配合時所出現的差錯。

Golden Bridge International Inc總裁趙津在美中工商...
Golden Bridge International Inc總裁趙津在美中工商協會及華興保險的講座上分享經驗。（線上截圖）
餐飲用品龍頭供應商樂立杯總裁俞宗明。（線上截圖）
餐飲用品龍頭供應商樂立杯總裁俞宗明。（線上截圖）

洛杉磯港 疫情 電商

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