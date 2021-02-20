美疫情加劇攻擊事件 紐約、加州仇恨亞裔犯罪超過5成

少數族裔媒體服務中心負責人Sandy Close。（記者楊青／攝影）

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）19日舉行亞裔仇恨犯罪 覺醒會議，呼籲美國社會正視新一輪針對亞裔、尤其是年長亞裔的仇恨犯罪，同時呼籲所有的少數族裔聯合起來，共同對抗仇恨犯罪。

少數族裔媒體服務中心負責人Sandy Close表示，最近一年，全美針對亞裔的仇恨犯罪愈演愈烈，而近期針對亞裔年長者的仇恨犯罪更是甚囂塵上，應引起全社會的關注和重視。

會議指出，今年1月下旬，舊金山一名泰國裔的84歲老人早晨散步中途遭到襲擊後死亡；幾天後，奧克蘭（Oakland）一名91歲的亞裔長者在唐人街（Chinatown）遇襲，被狠狠推到地上；上周，一名64歲婦女在聖荷西（San Jose）的越南市場外遭搶劫；一名61歲的菲律賓裔男子在紐約地鐵上被人搧耳光。美國人權組織尚未找出導致最近攻擊亞裔事件激增的原因，但數據顯示，從去年新冠大流行開始，亞裔美國人遇襲事件急劇增加。

亞太政策與計劃顧問委員會主任Manjusha Kulkarni表示，過去41周，全國共接到2888起針對亞太裔的仇恨事件。全美50州中，47州都發生針對亞裔的仇恨事件，其中56%事件發生在加州和紐約州。亞裔婦女遭遇仇恨事件為亞裔男子的2.3倍。在所有針對亞裔的仇恨事件中，7%的攻擊對象是60歲以上的年長者。

亞太政策與計劃顧問委員會主任Manjusha Kulkarni。（記者楊青／攝影）

她表示，語言攻擊最多，包括對亞裔使用歧視性的稱謂；其次是歧視性避開或肢體攻擊；其他還包括網路上的語言攻擊、工作場所歧視以及塗鴉等等。最常發生的地方是商場、亞裔社區、公園、私人住宅、捷運和學校等地。

舊金山華人權益促進會行政主任崔禎文表示，亞裔必須要注意的是，最近一年來，亞裔已成爲所有少數族裔中失業率第二高的族裔，僅次於非裔。

亞美公義促進中心執行長John C. Yang表示，針對亞裔的仇恨犯罪多年來一直沒有得到足夠重視，養成了針對亞裔仇恨犯罪的土壤，愈演愈烈。一年來，亞美人既要經受疫情對經濟、健康和生活的影響，又得反擊種族歧視 和仇恨事件，包括雜貨店員工、醫護人員、社區服務人員等。他回顧從19世紀的排華法案到二戰期間日裔集中營以及近年的仇恨事件，新冠病毒更助長一些人的排外心理，認為華人危險且可怕。

John C. Yang指出，言論自由與仇恨語言只有一線之隔，所以當你感覺到自己成爲別人語言攻擊對象時，要勇敢地説出來。他表示，仇恨語言可能無所不在，亞裔一定要保持警惕，隨時反擊，才能引起社會重視，進而改變這種狀況。

全國城市聯盟主席Marc Morial。（記者楊青／攝影）

全國城市聯盟主席Marc Morial表示，針對亞裔的仇恨事件和仇恨犯罪就像是一種看得見的病毒，亞裔、拉丁裔、非裔、猶太裔等等必須團結起來，聯合反擊。