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「不想父母成攻擊目標」 亞裔女集資印手冊防範仇恨犯罪

記者張宏／蒙特利公園市報導
蒙市亞裔女Esther Lim（左）勇敢發聲，自費並集資印刷防止仇恨犯罪手冊，羅斯密商會的會長冉瑞宜(右)協助分發200本。（冉瑞宜提供）
蒙市亞裔女Esther Lim（左）勇敢發聲，自費並集資印刷防止仇恨犯罪手冊，羅斯密商會的會長冉瑞宜(右)協助分發200本。（冉瑞宜提供）

蒙特利公園市長大的亞裔女子Esther Lim勇敢發聲，自費集資印刷防止仇恨犯罪手冊，免費提供手冊下載和實體分發，希望能讓更多亞裔警惕和關注仇恨犯罪，捍衛亞裔在美國的權益。

31歲的Esther Lim雖然是韓裔，但她從小住在蒙市，她說，她對華人社區充滿著深厚感情，身邊很多朋友都是華人。幾個月前，她相繼看到和聽到亞裔在美國遭遇仇恨犯罪的新聞，她內心非常不平靜。她說，她的父母帶她移民美國時，也曾為亞裔的權益奮鬥和抗爭過，現在輪到她了。因為她不想自己60多歲的父母，也像舊金山被推到的年邁受害人一樣，成為種族主義者的目標。

Esther想到一個主意，就是印刷一本標題名為「如何舉報仇恨犯罪」（How to Report a Hate Crime）的宣導手冊。利用業餘時間，Esther研究報告仇恨事件舉報的相關程序，研究對仇恨犯罪的定義，並諮詢洛市警局(LAPD)負責仇恨犯罪調查的偵探。手冊列舉仇恨犯罪者的特徵，比如不合群的人、人生不順、容易被仇恨團體左右的人等；說明仇恨犯罪的影響，為什麼要舉報等。民眾如想向洛縣當局舉報仇恨犯罪，可撥打2-1-1社會服務熱線。如想匿名，可致電CrimeStoppers。

為幫助英語不流利的亞裔， 她在手冊裡編輯了一些實用的短語，如「有人在跟踪我。在安全之前，您可以待在我旁邊嗎？」。另外發生仇恨犯罪時，如何防範，包括走路充滿自信和堅定、隨身攜帶口哨和手電且盡量不要落單等。如發生仇恨犯罪，應避免口角，防止衝突升級、設法引起旁觀者注意、在安全的情況下拍照或攝像留下證據、呼叫示警等。

她在家人和朋友幫助下，將小冊子翻譯成中、日、韓、泰等文字。小冊子一本印刷成本是兩元，最初沒有得到政府機構幫助的Esther，自費幾千元印刷幾百本小冊子。隨後在朋友建議下，她在GoFundMe上發起募捐，現在已募得1萬3000多元。她用這些錢分別印刷了1500本中日韓三國語言的手冊。還有朋友利用去舊金山出差的機會，幫她在亞裔社區分發。

在蒙市長大的亞裔女性Esther Lim勇敢發聲，自費並集資印刷防止仇恨犯罪手冊...
在蒙市長大的亞裔女性Esther Lim勇敢發聲，自費並集資印刷防止仇恨犯罪手冊。（Esther Lim提供）

她說，手冊從去年6月迄今反響不錯，她現在的目標是募集到3萬元，因為她想印刷更多的小冊子在全美亞裔聚集的地方發放，不僅加州，還想在紐約等地發放。但現在因為疫情，她找不到很多發放手冊的渠道。她希望願意幫忙的人聯繫她。[email protected]

羅斯密商會的會長冉瑞宜從她那裡拿了200本，準備在華人社區分發。她說，這是非常有意義的活動，亞裔不能總是被動挨打，被人鎖定為好欺負的對象。大家要團結起來，發聲並作出回擊。

民眾可在下面的鏈接閱讀手冊中文電子版，https://www.flipsnack.com/essyli/how-to-report-a-hate-crime-chinese-english-fzk3ejnh6.html。

蒙市亞裔女子Esther Lim勇敢發聲，自費並集資印刷防止仇恨犯罪手冊。（冉瑞...
蒙市亞裔女子Esther Lim勇敢發聲，自費並集資印刷防止仇恨犯罪手冊。（冉瑞宜提供）
仇恨犯罪小冊子有四種語言版本。（Esther Lim提供）
仇恨犯罪小冊子有四種語言版本。（Esther Lim提供）

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