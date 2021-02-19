白先勇和陳毓賢 26日線上對談紅樓夢

白先勇（右）和陳毓賢26日線上對談「紅樓夢」。（UCLA中國文化中心提供）

作家白先勇（Pai Hsien-Yung）和研究學者陳毓賢（Susan Chan Egan）、洛杉磯加大 （UCLA）中國 文化中心主任Michael Berry，將於2月26日晚8時至9時30分舉辦線上研討會，討論中國古典文學名著「紅樓夢」的歷史和持久文化影響。

2016年，白先勇根據他在台灣大學的一系列演講出版《紅樓夢》三卷讀本。此後不久，這套具有里程碑意義作品的簡體字版出現在中國大陸，名為「白先勇細說紅樓夢」。隨後在2018年，他又撰寫了「正本清源說紅樓」。在2020年，他與人合著了這本小說 的神話結構，名為「紅樓夢幻：《紅樓夢》的神話結構」。除了振興中國傳統戲曲的努力外，白先勇的最新作品也引起整個華語世界中年輕一代讀者對經典小說的興趣。

在過去四年中，白先勇和陳毓賢合作，將他的紅樓夢三卷中文讀本濃縮為一冊英文指南，添加可能對英語讀者有用的評論。「石頭故事的同伴」的出版是此次合作的高潮。該場網路研討會註冊鏈結https://ucla.zoom.us/webinar/register/WN_PiCyy_8tRtm0Q49u0KPWRA。