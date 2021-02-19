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華埠服務中心 疫情期間不關門

洛杉磯訊
華埠服務中心 （CSC）疫情期間不關門，為居民提供多種免費服務，包括協助大眾爭取各項社會福利及補助，有需要的民眾可多加利用。（華埠服務中心提供）
華埠服務中心 （CSC）疫情期間不關門，為居民提供多種免費服務，包括協助大眾爭取各項社會福利及補助，有需要的民眾可多加利用。（華埠服務中心提供）

華埠服務中心(CSC)疫情期間不關門，為居民提供多種免費服務，包括協助大眾爭取各項社會福利及補助，有需要的民眾可多利用。

不少華人目前希望申請入籍，華埠服務中心繼續為大眾提供入籍填表服務，並聯繫專業義務律師團隊把關；同時也會為合資格家庭申請豁免或減免入籍費，減輕經濟負擔。華埠服務中心與蒙特利公園市圖書館合作，提供公民入籍準備班，申請人在此艱難時刻仍可抓緊時間，為入籍考試做準備。

限於語言障礙，不少華人不懂如何申請政府的醫療福利，求助無門，尤其在疫情期間，一旦受到感染，真的會感到無比絕望。華埠服務中心擁有雙語工作人員，為市民申請醫療白卡(Medi-Cal)，並提供相關的跟進服務，包括年審續期、提交補充文件及處理特殊個案。華埠服務中心亦會協助合資格的家庭購買加州全保(Covered California)，希望盡力讓大家爭取適切的醫療保障，使大家能有信心渡過難關。

有興趣諮詢入籍及申請醫療服務的事宜，可致電華埠服務中心查詢。華埠服務中心地址: 767 N Hill St, Suite 400, Los Angeles, CA 90012，電話: 213-808-1787 (聯繫Sophia Leung梁小姐)。

華埠 疫情 華人

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