藥用大麻業優先打疫苗 排序超前教師、救難人員

加州藥用大麻零售業勞工獲准在教師之前優先接種新冠疫苗。（Getty Images）

年輕大麻創業家基洛（Jerred Kiloh）預約了2月11日，在舊金山接種新冠疫苗 ，這讓他感覺很有成就感。

身為大麻聯合商業協會（United Cannabis Business Association）會長的基洛，是讓藥用大麻零售業勞工 超前教師、緊急救難人員和食品業、農業勞工，優先獲得接種新冠疫苗機會的推手。

基洛說：「大麻業從1996年起就被視為醫療業，怎麼能在這麼多年後說我們不是？第一線醫護人員是最優先可以接種疫苗的群體，我們就是第一線醫護人員。」

加州 新冠疫苗接種指南最近做出修正說：「大麻業雇員應包含在1A階段的藥用大麻級別，大麻業種植、製造、倉儲、運送和分銷雇員，應包含在1B階段的食品和農業級別。根據藥用大麻勞工在符合資格必要性勞工中的分類，他們應被安排在1B階段的第一級別。」

然而，有人認為讓大麻業勞工優先接種疫苗並不合理。洛杉磯聯合學區總監柏特納（Austin Beutner）在推特上說：「大麻送貨司機可以比校車司機和教師早接種疫苗？我認為沒有道理。」

柏特納表示，如果新冠傳染率繼續下降，學校可能會在60天內重開，官員也已經安排好讓洛杉磯聯合學區2萬5000名教職員、校車司機、監護人和圖書館員優先接種疫苗。

基洛表示，加州自從2016年大麻合法化後，省去部分民眾看醫師和申請大麻卡的麻煩，但不代表人們不把大麻當作藥物使用。官方數據顯示，加州只有不到10%的大麻銷售被視為藥用。但基洛相信，大部分的銷售都是藥用的。

基洛說：「加州每天有3萬名大麻零售業勞工服務30萬名病人。我們必須把他們當作第一線勞工來保護。」

基洛在灣區納巴縣開有一家大麻藥房，雇有35名員工。他表示，這家藥房九成員工很快就會接種疫苗。