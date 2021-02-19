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迪士尼「尋龍傳說」搶鮮看 海報首發3月上映

洛杉磯訊
「尋龍傳說」宣傳海報。（迪士尼動畫工作室提供）
「尋龍傳說」宣傳海報。（迪士尼動畫工作室提供）

龍是中華民族的象徵。由迪士尼動畫工作室出品的「尋龍傳說」(Raya and the Last Dragon)將於今年3月5日在影院和流媒體 Disney+貴賓通道（Premier Access）同步上映，該部奇幻冒險電影的預告片、劇照以及海報近日首發分享給廣大觀眾。

影片來源：迪士尼動畫工作室

「尋龍傳說」將引領觀眾踏上一段激動人心的冒險旅程，進入奇幻大地龍佑之邦 (Kumandra)。很久以前，人類和龍和諧地生活在一起，後來有一股邪惡勢力襲來，龍犧牲了自己來拯救人類。500年後，同樣的邪惡力量捲土重來，但只有一位孤獨的戰士拉雅承擔重任，追尋傳說中的最後一條龍的蹤跡，以修復這塊破碎的土地，團結分裂的人民。在這段旅程中，拉雅也逐漸瞭解拯救世界不單需要一條龍，還需要信任和團隊合作。

「尋龍傳說」劇照。（迪士尼動畫工作室提供）
「尋龍傳說」劇照。（迪士尼動畫工作室提供）

「尋龍傳說」組成超強配音陣容，包括為勇敢戰士拉雅 (Raya) 配音的Kelly Marie Tran、為傳說中的神龍希蘇 (Sisu) 配音的Awkwafina、為拉雅的勁敵納馬麗 (Namaari) 配音的Gemma Chan、為拉雅有遠見的父親蓬加族長 (Chief Benja) 配音的Daniel Dae Kim、為納馬麗強勢的母親唯娜配音的Sandra Oh等。

「尋龍傳說」由霍爾 (Don Hall) 和埃斯特拉達 (Carlos Lopez Estrada) 執導、布里格斯 (Paul Briggs) 和瑞帕 (John Ripa)聯合導演、舒爾 (Osnat Shurer) 和維克 (Peter Del Vecho)製片、阮奎 (Qui Nguyen) 和阿黛爾·林 (Adele Lim)編劇。

電影將於3月5日在大多數 Disney+ 流媒體平台已上線的地區，以貴賓通道（Premier Access）方式播映，並同步在全球影院上映。

「尋龍傳說」劇照。（迪士尼動畫工作室提供）
「尋龍傳說」劇照。（迪士尼動畫工作室提供）

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