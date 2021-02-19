加州議員 達成65億元重開學校協議

加州議員達成一項65億元的重開學校方案。（美聯社）

經過數周的積極協商，加州 議員18日達成一項65億元的重開學校方案，希望能在春季讓學生重返校園。

這項名為「安全開放學校」（Safe and Open Schools）的方案將大幅修改州長紐森（Gavin Newsom）先前提出的20億元方案。紐森的方案於去年12月提出，建議提供更多資金給採取安全措施重開的學校，但普遍受到學區 總監、教師公會和立法者的批評。

包括舊金山、洛杉磯和聖他牙哥在內的學區認為，紐森的方案設下不切實際的目標和截止日期，例如必須在加州病例還在飆增的2月中旬前重開學校，沒有提供足夠的資金讓學生和教師能夠經常接受檢測 ，也沒有解決教師接種新冠疫苗的問題。

新方案將資金提高三倍，要求縣級公共衛生局提供疫苗給重回學校面授教學的教職員接種，同時推遲重開學校的時間表，以及給學區更多使用資金的自由，例如允許學校把資金花在保護教室安全的新冠檢測和設備上。新方案還允許學校延長學年時間和每日上課時間，來彌補過去一年網路教學落後的進度。

加州參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）說：「我們必須承認兩項事實：一、加州學生必須回到學校上課，二、在疫情中讓學生重回學校並非易事。我們有共同的目標，那就是讓學生安全重回學校。」

新方案不會強迫學校一定要重開，只是提供願意重開的學校更多資金。要獲得更多資金，學校必須在4月15日前提供面授教學給「弱勢」學生，包括英語程度較低、無家可歸、沒有電腦和住在寄養家庭的學生。同時，獲得資金的學校必須在所在縣的新冠傳染率降到每10萬人不到七人後，讓所有TK到6年級的學生和更高年級所有弱勢學生重回校園。

除了資金，新方案還要求，所有學校必須在4月1日前開始實施由工會批准的一項新冠疫情安全計畫。

沙加緬度加州眾議員麥卡提（Kevin McCarty）表示支持這項提案。他說：「讓加州孩童儘快安全返回校園是我們的首要任務，它也能協助我們重啟經濟。」