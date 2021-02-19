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加州DMV合作公司系統遭駭 數百萬加州駕駛人個資恐洩漏

編譯組／綜合18日電
加州車輛管理局(DMV)可能有數百萬加州駕駛人的個人信息被駭客訪問。 （美聯社）
加州車輛管理局(DMV)可能有數百萬加州駕駛人的個人信息被駭客訪問。 （美聯社）

本月早些時候，一家與加州車輛管理局(DMV)簽訂合同的公司遭遇安全洩漏後，數百萬加州駕駛人的個人信息可能被駭客獲取。

執法部門和聯邦調查局（FBI）正在調查一起勒索軟件攻擊事件，目標是西雅圖一家辦理賬單和報表處理的公司--自動資金轉移服務公司。官員們說，DMV車輛登記記錄可能被暴露，其中包含姓名、地址、車牌號和車輛識別號碼。一般來說，勒索軟件攻擊會感染並鎖定電腦或網絡，並要求支付費用，系統才能重新工作。

車管局發言人戈爾（Anita Gore）表示，此次洩漏可能會影響到所有過去20個月內註冊過車輛的加州人，估計有3800萬條紀錄被洩漏，但是車管局的系統沒有被入侵。

「我們正在調查此次事件，以便迅速搞清楚它對加州人會有何種影響，」DMV主任戈登（Steve Gordon）在一份聲明中說。「我們已在研究及實施更多的措施，以便加強安全性，保護DMV和與我們簽訂合同的公司所持有的信息。」

DMV在接到潛在洩漏可能的通知後，立即停止了向該公司的所有數據傳輸。戈爾說，客戶的社會安全號碼、支付信息、出生日期、選民登記信息、移民身分和駕照信息沒有被洩露，因為DMV沒有與供應商分享這些數據。

DMV自2019年起與自動基金公司簽訂合同，將客戶的地址與美國郵政服務數據庫進行交叉參考，以確保車輛註冊更新通知書郵寄到正確的地址。該機構表示，它正在啟動與另一家公司的緊急合同，以防止服務中斷。

DMV官員正在審查該公司的流程，以確定需要採取哪些安全強化措施，來防止未來再出現洩漏。

「雖然DMV調查部門目前沒有跡象表明洩漏的信息已被用於任何邪惡的目的，但DMV敦促客戶向執法部門報告任何可疑的活動，」戈爾說。

DMV 加州 美國郵政

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