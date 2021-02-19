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1年前遭抗議暴力執法 橙縣警公布視頻：他的手曾抓住配槍

【橙縣訊】
事件在2020年引發社區強烈抗議。圖為案發後警方迅速展開調查。（美聯社）
事件在2020年引發社區強烈抗議。圖為案發後警方迅速展開調查。（美聯社）

橙縣警局17日公布了一段視頻，揭開了一年前發生在聖克里門（San Clemente）的警員開槍打死非裔遊民案內幕。影片除了包括警車內錄製的影像外，還包含路人以及附近監控攝像拍下的畫面。

影片中可以清晰看到，42歲的死者Kurt Andras Reinhold與兩名警員在言語爭吵後隨即爆發肢體衝突，過程中，被按在地面上的Reinhold，一隻手伸向其中一名警員配槍處，隨即在兩聲槍響後倒在地面。

橙縣警局副局長Jeff Hallock、警佐Dennis Breckner，均在影片中露面。副局長Jeff Hallock表示，每一起警員涉槍事件會受到公眾的高度關注，同時警局一定會非常嚴格的審查。警佐Breckner介紹了事發當日的前因後果。他指出，在2020年9月23日下午1時45分，橙縣「無家可歸外展小組」成員巡邏中，發現一人（42歲死者Kurt Andras Reinhold）在繁忙街口不斷橫穿馬路。警員發出指令要求他配合執法但屢遭拒絕，最終兩名警員不得不動用武力制伏。就在肢體衝突中，其中一名警員大喊「他拿了我的槍」（He's got my gun），致使另一名警員連開兩槍將嫌疑人制伏。隨即兩名警員在現場對他施救，但無力挽回生命。

該起案件在一年前引發社區震動，死者Reinhold雖然是遊民，但也是一名丈夫，還有一個七歲兒子和八歲女兒。案件發生後，不少當地民眾走上街頭抗議警員暴力執法，而聖克里門市也不得不在第二天實施宵禁，期間還逮捕了五名行為過激的抗議者。

影片中可以看到Kurt與兩名警員曾爆發激烈的言語衝突。（影片截圖）
影片中可以看到Kurt與兩名警員曾爆發激烈的言語衝突。（影片截圖）

橙縣 宵禁 非裔

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