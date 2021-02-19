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創下2個得獎紀錄 反毒先鋒李少敏獲頒最佳市民獎

記者丁曙／洛杉磯報導
李少敏（前左）被加州緝毒警官協會授予加州年度最佳市民獎。（檔案照）
李少敏（前左）被加州緝毒警官協會授予加州年度最佳市民獎。（檔案照）

平等公義協會（OJE）主席、加州禁毒聯盟（CCAD）總監李少敏（Frank Lee），日前被加州緝毒警官協會（CNOA）授予2020年加州最佳市民獎（2020 California Citizen of the Year Award），他在2019年也獲得這個獎項，成為首位連續獲得該獎的加州公民和首位華裔。由於當前新冠疫情，頒獎儀式延後到今年11月。

加州緝毒警官協會指出，李少敏具有奉獻精神、組織能力和領導才能，在打擊毒品尤其是大麻方面取得傑出成就。他對於社會有著真誠的愛心，多年來一直在努力做到最好，並且領導加州多種反毒品鬥爭。

李少敏表示，他相信這些獎項是團隊合作的成就，「反毒品工作特別是華裔美國人在這方面努力，一直得到主流領袖認可。他感謝加州警方、緝毒警察多年來的合作，以及他們的奉獻精神和成就！」加州警察確實與民眾站在一起，反對立法者允許大麻合法化，並在打擊毒品方面發揮重要作用。

李少敏與加州緝毒警官協會立法總監洛維爾（John Lovell）合作，去年再次率先成功封鎖具有決定性和有害性的眾議會AB362提案（非法毒品注射中心）。如果該決議獲得通過，將為最終實現所有毒品合法化打開大門，這對加州人民的健康和安全至關重要。

此外，李少敏在阻止不同的大麻和毒品法案，以及在聯邦和州兩級推動禁毒法案發揮重要作用。他是2020年11月反對加州第20號提案放縱犯罪和毒品的主要領導人，受到亞裔社區全力支持。儘管最後以少許差距失敗，但是雖敗猶榮。

加州禁毒联盟（California Coalition against Drugs）是民間團體，宗旨是反對毒品合法化和防止年輕人吸毒，聯合反對毒品的團體，推廣反毒品教育，阻止大麻買賣及休閒用大麻合法化。在加州推動大麻合法化的立法提案和公投案中，該禁毒聯盟動員亞裔社區和聯合主流社會堅決反對。

李少敏是香港移民，數十年來推動反對毒品運動，包括動員選民通過寫信、發電子郵件或者面談約見等方式，要求所在選區的民選官員，不要支持毒品合法化提案。

加州 毒品 大麻合法化

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