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災難面前 「自由、獨立」幫倒忙

洛城新語

從新冠疫情，到百年低溫，美式分權體系與共和黨推崇的小政府主義，在天災面前屢幫倒忙，很難有效應對突發、跨區域甚至是全國性的公共事件。而中國的「舉國體制」，對抗災難中屢有較佳表現，拋去集權外殼，其積極成分，值得美國參考。

誠然美國地理上存在缺陷，缺乏東西走向山脈；以致寒流在毫無阻攔的情況下，自北向南，直抵終年溫暖的德州。不過這場百年低溫造成的破壞，絕非天災這麼簡單。

拋開兩黨對「綠色能源」是否應負責的爭論不談，美式分權體系在救災中起到的反作用，更值得關注。德州大規模斷電，除了電網遭寒流凍損，真正的原因是「供電不足」、超過50%的常備發電量被低溫凍結而癱瘓。

受分權體系與小政府主義影響，全美各州「保持獨立性」，不僅存在於意識形態中。以百年低溫中、受災最嚴重的德州為例。其電力系統（ERCOT）很獨立，除了與外州電網在物理上不同步，跨區送電難實現；市場運作也有諸多不同，德州電網採用分區邊際電價（ZMP），而附近區域輸電組織PJM，則使用節點邊際電價（LMP）。

在供不應求與其他地區難以援助的情況下，德州用電只能靠市場經濟「看不見的手」調節；電力市場的賣電時價在三天內飆漲410倍。形成富人家「燈火通明」，窮人家被暴風雪「壓塌」局面，中國式「舉國體制」中，「一方有難，八方支援」的榮景難實現。

每當提到「舉國體制」，總有民主自由派嗤之以鼻，似乎都與專制導致的錯誤決策與資源浪費有關（中國多地尚未脫貧，仍斥巨資一帶一路幫助其他貧窮國家）。然而，在對抗天災方面，其優勢明顯。

抗擊新冠，中國政府能從全國各地抽調上萬醫護人員攜帶醫療設備進入武漢，並在短時間內建起數個方艙醫院收治病患。反觀美國，聯邦政府缺乏領導力與協調力，各州間的抗疫政策與態度不同調；部分州長甚至為爭奪防疫物資或保護本州居民「跨州旅行」權利打嘴仗，以致抗疫戰線被不斷拉長。

中國2008年也曾出現大雪災，多達17個省拉閘限電；同年汶川大地震，近7萬人遇難。災難連連，中國仍能迅速完成恢復與重建；舉國體制作為在中央集權行政框架內，迅速動員全國人力、物力及財力對抗突發事件的手段，其有效性無需多言。

拋去中國中央集權的專制外殼，舉國體制應對危急的積極成分，難道不值得美國參考？或許犧牲一部分「自由」與「獨立」，在面對下一次災難時，能換取更少生命與財產的損失。

中國 德州 美國

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