我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

肌肉痠痛、骨頭酥麻…第二針疫苗 數小時才知反應大

記者王若然／洛杉磯報導
道奇球場入口處。（蕭太太提供）
道奇球場入口處。（蕭太太提供）

目前加州65歲以上人群開始接種第二針新冠疫苗，普遍反應第二針疫苗比第一針有更大副作用。有華裔接種者表示，疫苗副作用不會在接種後立刻顯現，多在幾小時後出現。

南加州居民林先生16日上午9時多到道奇球場接種了第二針疫苗。他聽說第二針打後身體會有較大反應，就在家備了泰諾。打完針回到家，直到晚上手臂打過的地方開始疼痛，身體感覺要開始「發作」。等睡了一覺起來，身體反應更大，感覺腰痠背痛、肌肉痠痛、骨頭「酥酥麻麻」、肩膀痛。林先生說，每個人反應不同，雖然第二針副作用更明顯，但在他可以承受的範圍內，他也沒吃什麼藥。

另一位南加州居民蕭太太和蕭先生17日上午也打了第二針疫苗，截至當天下午還未出現太大副作用。她說有朋友告誡她副作用多在「睡一晚」後顯現。但是蕭太太表示不擔心，自己和先生身體都很好。

第二針疫苗預約是有關部門自動發信息給民眾的，民眾收到信息後再上網確認。蕭太太說，與第一次不同的是，第二次打疫苗時對方有看醫療保險卡和駕照。與蕭太太一起去的蕭先生當時忘了帶醫保卡，與對方解釋後也獲得了施打許可。蕭太太說，接待他們的是個會說中文的20多歲的女生，態度很友好。

打第二針疫苗已經不需排長隊，一般從到達到打完兩個小時就完成。林先生說，這次排隊反倒比第一次久一點，但是也還算快。蕭太太說，道奇球場外排隊的車輛還是很長，但是移動得快，大概排了40分鐘就進入球場內。球場被彎彎曲曲圍成數十車道，每個車道通向打疫苗的大棚子。一個大棚子一次能容納40部車，十輛車一組，依次施打。打疫苗的大棚子有很多個，一眼望去數不過來。

已經施打兩針疫苗的蕭太太說，「打完針後拿到小卡片，有點像拿到畢業證書，終於可以畢業了，不用天天守在家中，樓上樓下、前院後院地轉了！」

施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）
施打疫苗的大棚。（蕭太太提供）
施打第二針疫苗。（蕭太太提供）
施打第二針疫苗。（蕭太太提供）

疫苗 加州 道奇

上一則

洛杉磯州立大學疫苗中心開幕 每天接種6000人

下一則

洛縣12學區申請返校復課 已獲准

延伸閱讀

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測
第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

第二針疫苗反應大 數小時後才顯現
陳時中抱怨疫苗遭攔截後 德國BNT疫苗承諾會售給台灣

陳時中抱怨疫苗遭攔截後 德國BNT疫苗承諾會售給台灣
港府設保障基金 打新冠疫苗傷亡最高賠償300萬港幣

港府設保障基金 打新冠疫苗傷亡最高賠償300萬港幣
Cal Poly Pomona新開疫苗注射站每天最多1萬人

Cal Poly Pomona新開疫苗注射站每天最多1萬人
紐約預約疫苗系統太複雜 市議員建議「送上門」

紐約預約疫苗系統太複雜 市議員建議「送上門」

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）

中美線 中國航班突接連取消

2021-02-13 01:19
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

2021-02-12 15:15
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完2劑疫苗反應小 華人擔心沒抗體 專家：不代表疫苗無效

2021-02-14 01:18
加州16歲至64歲患有基礎疾病者從3月15日開始可接種新冠疫苗。（取自洛縣縣府臉書）

加州16歲至64歲患有基礎疾病者 3月15日起可接種疫苗

2021-02-13 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕